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13:20 (мск), источник: РИА Новости

Социологи выяснили, сколько россиян готовы проголосовать за Путина

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Две трети или 68% россиян готовы проголосовать за Владимира Путина, если выборы президента состоятся в следующее воскресенье, свидетельствуют результаты исследования фонда «Общественное мнение».

Источник: РИА Новости

Опрос проведен 4—5 ноября в 207 населенных пунктах и 73 субъектах РФ среди 3 тысяч респондентов.

Респонденты отвечали на вопрос о том, за кого бы из политиков они проголосовали, если в следующее воскресенье состоятся выборы президента России. По результатам исследования на начало ноября, 68% опрошенных россиян проголосуют за кандидатуру Владимира Путина, 7% готовы отдать свой голос председателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, 4% респондентов — лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, по 1% участников опроса готовы проголосовать за основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского и телеведущую Ксению Собчак.

Также 2% опрошенных выбирали пункт «другой политик» и 1% респондентов пункт «испортил (а) бюллетень». При этом не пришли бы на выборы 8% респондентов, а затруднились ответить 7% опрошенных.

При этом по данным на 29 октября 2017 года, респонденты отвечали на соответствующий вопрос в следующем соотношении: свои голоса Путину были готовы отдать 69% избирателей, Жириновскому — 8%, Зюганову — 4%, Явлинскому — 1%, Собчак — 1%, пункт «другой политик» выбирали 1% респондентов, пункт «испортил (а) бюллетень» — 1%, 7% респондентов говорили, что не придут на выборы, и 8% затруднились ответить.

В ноябре 2016 года за Путина были готовы проголосовать 63% опрошенных, за Жириновского — 11%, Зюганова — 5%, «другого политика» — 1%, «испортил (а) бюллетень» 1%, не пошли бы на выборы 10%, затруднились ответить 8%. Данные по Явлинскому и Собчак за этот период отсутствуют.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Уже известно о планах участвовать в предстоящей избирательной кампании лидера ЛДПР Владимира Жириновского, одного из основателей партии «Яблоко» Григория Явлинского, почти наверняка от КПРФ вновь будет баллотироваться Геннадий Зюганов. О намерении баллотироваться на предстоящих выборах сообщили телеведущая Ксения Собчак, которая позиционирует себя как кандидата «против всех», политолог Андрей Богданов и один из создателей движения «Наши» Борис Якеменко.

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21 октября 2016© Ньюстюб
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