В ростовских детсадах нашли фальсифицированные молочные продукты

Как отметил председатель региональной ревизионной комиссии Общероссийского народного фронта в Ростовской области Вячеслав Дранников, при проведении госзакупок поставщики выигрывали конкурсы на поставку продуктов в детсады со снижением цены до 40%.

«Добросовестные производители же утверждают, что, например, сливочное масло никак не может по стоимости быть ниже себестоимости», — говорится в сообщении.

Поставщики в свою очередь говорят, что именно производители предоставляют им некачественный продукт.

«Для исключения подобных ситуаций теперь и поставщики будут отдавать образцы продукции на экспертизу», — рассказали в администрации.