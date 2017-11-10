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15:19 (мск), источник: Городской репортер

В ростовских детсадах нашли фальсифицированные молочные продукты

В ноябре этого года по результатам проверок в Ростове были выявлены факты поставок фальсифицированных молочных продуктов в детские сады, сообщает пресс-служба городской администрации.

Как отметил председатель региональной ревизионной комиссии Общероссийского народного фронта в Ростовской области Вячеслав Дранников, при проведении госзакупок поставщики выигрывали конкурсы на поставку продуктов в детсады со снижением цены до 40%.

«Добросовестные производители же утверждают, что, например, сливочное масло никак не может по стоимости быть ниже себестоимости», — говорится в сообщении.

Поставщики в свою очередь говорят, что именно производители предоставляют им некачественный продукт.

«Для исключения подобных ситуаций теперь и поставщики будут отдавать образцы продукции на экспертизу», — рассказали в администрации.

Как отметила заместитель главы администрации Ростова по соцвопросам Елена Кожухова, если выявлен факт поставки фальсификата, нужно обращаться в суд и применять штрафные санкции, а не просто разрывать контракт в одностороннем порядке.

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