В Ростове пройдет акция по раздельному сбору мусора
Во всех районах Ростова 15 ноября пройдет акция по раздельному сбору мусора. Об этом сообщает
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Во всех районах Ростова 15 ноября пройдет акция по раздельному сбору мусора. Об этом сообщает
На площадках перед городской и районными администрациями в Ростове можно будет сдать макулатуру, батарейки, пластиковые и стеклянные бутылки.
Экомобили «Ростоввторпереработка» будут дежурить по следующему графику:
ул. Б. Садовая, 47 — с 9:00 до 18:00.
ул. Воровского, 48— с 11:30 до 13:00.
ул. Серафимовича, 86/36 — с 11:30 до 13:00.
бул. Комарова, 28/5 — с 9:30 до 11:00.
пр. Коммунистический, 24 — с 9:00 до 10:30.
пр. Ленина, 44 — с 13:30 до 15:00.
пер. Соборный, 36 — с 13:30 до 15:00.
ул. Советская, 2/10 — с 9:30 до 11:00.
пр. Стачки, 42 — с 11:00 до 12:30.