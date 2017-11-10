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15:15 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове пройдет акция по раздельному сбору мусора

Во всех районах Ростова 15 ноября пройдет акция по раздельному сбору мусора. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На площадках перед городской и районными администрациями в Ростове можно будет сдать макулатуру, батарейки, пластиковые и стеклянные бутылки.

Экомобили «Ростоввторпереработка» будут дежурить по следующему графику:

ул. Б. Садовая, 47 — с 9:00 до 18:00.

ул. Воровского, 48— с 11:30 до 13:00.

ул. Серафимовича, 86/36 — с 11:30 до 13:00.

бул. Комарова, 28/5 — с 9:30 до 11:00.

пр. Коммунистический, 24 — с 9:00 до 10:30.

пр. Ленина, 44 — с 13:30 до 15:00.

пер. Соборный, 36 — с 13:30 до 15:00.

ул. Советская, 2/10 — с 9:30 до 11:00.

пр. Стачки, 42 — с 11:00 до 12:30.

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