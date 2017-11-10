В Нижегородской области началась вакцинация лис против бешенства

Третий этап вакцинации лис против бешенства начался в Нижегородской области. Он выпадает на время повышенной миграционной активности лис, которые в дикой природе являются основными переносчиками вируса, сообщили в комитете госветнадзора региона.

«Если не вакцинировать диких животных, количество вспышек бешенства будет расти, что создает угрозу здоровью жителей области, ведь бешенство является заболеванием, общим для человека и животных», — сообщила сотрудник регионального госветнадзора Марина Селиванова.

Специалисты подготовили 75 тысяч доз вакцины. Ранее, в марте, мае и июне, было разложено 104 тысячи доз.