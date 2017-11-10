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13:55 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижегородской области началась вакцинация лис против бешенства

За 10 месяцев 2017 года в регионе зарегистрирован 31 случай бешенства, которое также опасно для человека.

Третий этап вакцинации лис против бешенства начался в Нижегородской области. Он выпадает на время повышенной миграционной активности лис, которые в дикой природе являются основными переносчиками вируса, сообщили в комитете госветнадзора региона.

«Если не вакцинировать диких животных, количество вспышек бешенства будет расти, что создает угрозу здоровью жителей области, ведь бешенство является заболеванием, общим для человека и животных», — сообщила сотрудник регионального госветнадзора Марина Селиванова.

Специалисты подготовили 75 тысяч доз вакцины. Ранее, в марте, мае и июне, было разложено 104 тысячи доз.

Отметим, что за 10 месяцев этого года в регионе зарегистрирован 31 случай бешенства.

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