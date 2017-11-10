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13:40 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

Весной в Екатеринбурге готовятся собирать богатый урожай бананов

Невероятный урожай бананов через несколько месяцев должны собрать в Екатеринбурге.

Источник: Вести - Екатеринбург

В ботаническом саду зацвели сразу три растения, что для оранжерейного комплекса большая редкость. «Вполне возможно, что неплохая и даже теплая осень повлияла, поскольку цветение все-таки было осеннее — сентябрь-октябрь. И, безусловно, питание, потому что такие большие растения могут жить только с подкормкой и, конечно же, уход садовников и наших агрономов», — рассказала руководитель группы «Оранжерейный комплекс» ботанического сада УрО РАН Марина Завьялова.

По мере роста соплодие, на котором растут бананы, будет вытягиваться в длину и наращивать зеленые плоды. Пожелтеет фрукт только к весне, тогда же их уже можно будет употреблять в пищу. Дополнительной обработки не потребуется, этот вид бананов фруктовый. Ожидается, что в ботаническом саду созреет более 500 тропических плодов.

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