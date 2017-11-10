Весной в Екатеринбурге готовятся собирать богатый урожай бананов
Невероятный урожай бананов через несколько месяцев должны собрать в Екатеринбурге.
Невероятный урожай бананов через несколько месяцев должны собрать в Екатеринбурге.
В ботаническом саду зацвели сразу три растения, что для оранжерейного комплекса большая редкость. «Вполне возможно, что неплохая и даже теплая осень повлияла, поскольку цветение
По мере роста соплодие, на котором растут бананы, будет вытягиваться в длину и наращивать зеленые плоды. Пожелтеет фрукт только к весне, тогда же их уже можно будет употреблять в пищу. Дополнительной обработки не потребуется, этот вид бананов фруктовый. Ожидается, что в ботаническом саду созреет более 500 тропических плодов.