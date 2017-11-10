Весной в Екатеринбурге готовятся собирать богатый урожай бананов

В ботаническом саду зацвели сразу три растения, что для оранжерейного комплекса большая редкость. «Вполне возможно, что неплохая и даже теплая осень повлияла, поскольку цветение все-таки было осеннее — сентябрь-октябрь. И, безусловно, питание, потому что такие большие растения могут жить только с подкормкой и, конечно же, уход садовников и наших агрономов», — рассказала руководитель группы «Оранжерейный комплекс» ботанического сада УрО РАН Марина Завьялова.