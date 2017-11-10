Водителей в Новосибирске предупредили об опасных погодных условиях
На грядущих выходных в регионе ожидаются обильные осадки и понижение температуры, в МВД напомнили о необходимости соблюдения мер предосторожности, рассказали в
На грядущих выходных в регионе ожидаются обильные осадки и понижение температуры, в МВД напомнили о необходимости соблюдения мер предосторожности, рассказали в
Водителей в Новосибирске предупредили об опасных погодных условиях, об этом сообщает
На грядущих выходных синоптики спрогнозировали ухудшение погоды — мокрый снег, отложения мокрого снега, на дорогах гололедица и понижение температуры.
«Водителям следует управлять автомобилями с покрышками, предназначенными для передвижения в условиях гололеда, не превышать скоростной режим и не совершать резких маневров в условиях гололеда», — отметили в МВД.
Водителям не рекомендуется превышать скорость.
«Госавтоинспекция Новосибирской области обращает внимание пешеходов, что