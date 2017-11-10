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13:39 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Водителей в Новосибирске предупредили об опасных погодных условиях

На грядущих выходных в регионе ожидаются обильные осадки и понижение температуры, в МВД напомнили о необходимости соблюдения мер предосторожности, рассказали в пресс-службе ведомства.

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Источник: Вести - Новосибирск

Водителей в Новосибирске предупредили об опасных погодных условиях, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

На грядущих выходных синоптики спрогнозировали ухудшение погоды — мокрый снег, отложения мокрого снега, на дорогах гололедица и понижение температуры.

«Водителям следует управлять автомобилями с покрышками, предназначенными для передвижения в условиях гололеда, не превышать скоростной режим и не совершать резких маневров в условиях гололеда», — отметили в МВД.

Водителям не рекомендуется превышать скорость.

«Госавтоинспекция Новосибирской области обращает внимание пешеходов, что из-за гололеда тормозной путь автомобиля значительно увеличивается, поэтому необходимо быть предельно внимательными и дисциплинированными на проезжей части, не отвлекаться на разговоры по мобильному телефону», — напомнили в полиции.

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