Источник: Вести - Новосибирск

Водителей в Новосибирске предупредили об опасных погодных условиях, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

На грядущих выходных синоптики спрогнозировали ухудшение погоды — мокрый снег, отложения мокрого снега, на дорогах гололедица и понижение температуры.

«Водителям следует управлять автомобилями с покрышками, предназначенными для передвижения в условиях гололеда, не превышать скоростной режим и не совершать резких маневров в условиях гололеда», — отметили в МВД.

Водителям не рекомендуется превышать скорость.