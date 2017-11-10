МФЦ Свердловской области начали выдавать паспорта гражданам с 14 лет

Источник: РИА "Новости"

Обратиться за данной услугой можно в течение месяца после того, как заявителю исполнилось 14 лет, и при наличии у него российского гражданства.

На территории Свердловской области действуют 914 «окон» МФЦ, размещенные в 82 филиалах в 73 муниципальных образованиях Свердловской области и предоставляющие гражданам государственные и муниципальные услуги по принципу «одного» окна. Доступ к получению услуг в МФЦ имеют 98,76% жителей области.

Согласно информации публичного портала «Ваш контроль» (vashkontrol.ru), на который поступают данные мониторинга качества госуслуг в России, качество госуслуг в Свердловской области получатели оценивают на 4,83 балла.

Доля оценок «хорошо» и «отлично», показывающая уровень удовлетворенности граждан качеством госуслуг в регионе, составляет более 96%.