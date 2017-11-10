МФЦ Свердловской области начали выдавать паспорта гражданам с 14 лет
Екатеринбург. 10 ноября.
Екатеринбург. 10 ноября.
Обратиться за данной услугой можно в течение месяца после того, как заявителю исполнилось 14 лет, и при наличии у него российского гражданства.
На территории Свердловской области действуют 914 «окон» МФЦ, размещенные в 82 филиалах в 73 муниципальных образованиях Свердловской области и предоставляющие гражданам государственные и муниципальные услуги по принципу «одного» окна. Доступ к получению услуг в МФЦ имеют 98,76% жителей области.
Согласно информации публичного портала «Ваш контроль» (vashkontrol.ru), на который поступают данные мониторинга качества госуслуг в России, качество госуслуг в Свердловской области получатели оценивают на 4,83 балла.
Доля оценок «хорошо» и «отлично», показывающая уровень удовлетворенности граждан качеством госуслуг в регионе, составляет более 96%.
В составленном Минэкономразвития России рейтинге субъектов РФ по организации предоставления государственных услуг по принципу «одного окна» за II квартал 2017 года Свердловская область вошла в группу с очень высоким уровнем эффективности организации деятельности сети МФЦ, набрав в рейтинге 83,7 балла (из ста возможных).