Дорогу на плотине Жигулевской ГЭС сдадут в конце ноября

Источник: РИА "Новости"

Как пояснили в ведомстве, мост через Волгу на 970 км федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе Жигулевской ГЭС является одним из наиболее значимых объектов ремонтной кампании текущего года. Километровый участок ремонтирует компания «СтройРемМост» из Чебоксар.

На время производственных работ мост был разделен по двум направлениям движения и разбит на четыре участка по 500 м, на каждом из которых дорожники выполнили частичную замену деформационных швов, отремонтировали поверхности опор, балки пролетных строений, ограждения безопасности, систему водоотвода.