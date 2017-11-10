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13:46 (мск), источник: Volga News

Дорогу на плотине Жигулевской ГЭС сдадут в конце ноября

Ремонт дороги на плотине, соединяющей Жигулевск и Тольятти, — на завершающем этапе, по контракту объект будет введен в эксплуатацию в конце ноября, сообщила пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».

Источник: РИА "Новости"

Как пояснили в ведомстве, мост через Волгу на 970 км федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе Жигулевской ГЭС является одним из наиболее значимых объектов ремонтной кампании текущего года. Километровый участок ремонтирует компания «СтройРемМост» из Чебоксар.

На время производственных работ мост был разделен по двум направлениям движения и разбит на четыре участка по 500 м, на каждом из которых дорожники выполнили частичную замену деформационных швов, отремонтировали поверхности опор, балки пролетных строений, ограждения безопасности, систему водоотвода.

При укладке нового покрытия использовался композитный литой бетон на полимерно-битумном вяжущем. У каждого материала показатель температурного расширения разный. Если на обычной дороге грунт и основание все это сглаживают, то на мостовом сооружении бетонные балки в местах деформационных швов «играют» в среднем на 5 см. Чтобы асфальт не трескался, используется литая композитная смесь. Это самый современный материал из применяемых сегодня, отмечают в ФКУ «Поволжуправтодор».

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