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14:10 (мск), источник: Nakanune.ru

На Южном Урале завод оштрафовали на 100 тысяч рублей за непристойную рекламу

Челябинское УФАС оштрафовало завод ЖБИ «Урал» на 100 тысяч рублей за непристойную рекламу железобетонных изделий.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, реклама размещалась в Миассе на рекламной конструкции и содержала женские образы с информацией: «Бетон от производителя. Завод ЖБИ Урал. С нами будет стоять долго!».

УФАС признало предприятие нарушившим законодательство о рекламе.

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