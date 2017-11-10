На Южном Урале завод оштрафовали на 100 тысяч рублей за непристойную рекламу

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, реклама размещалась в Миассе на рекламной конструкции и содержала женские образы с информацией: «Бетон от производителя. Завод ЖБИ Урал. С нами будет стоять долго!».