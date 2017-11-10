На Южном Урале завод оштрафовали на 100 тысяч рублей за непристойную рекламу
Челябинское УФАС оштрафовало завод ЖБИ «Урал» на 100 тысяч рублей за непристойную рекламу железобетонных изделий.
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Челябинское УФАС оштрафовало завод ЖБИ «Урал» на 100 тысяч рублей за непристойную рекламу железобетонных изделий.
Об этом Накануне.RU сообщили в
Напомним, реклама размещалась в Миассе на рекламной конструкции и содержала женские образы с информацией: «Бетон от производителя. Завод ЖБИ Урал. С нами будет стоять долго!».
УФАС признало предприятие нарушившим законодательство о рекламе.