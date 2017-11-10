В Уфе реконструируют семь культурно-исторических объектов
Во время рабочей поездки Ирек Ялалов посетил реконструкции этих зданий.
Во время рабочей поездки Ирек Ялалов посетил реконструкции этих зданий.
Мэр Уфы Ирек Ялалов 10 ноября ознакомился с ходом реконструкции дома Князевых на Ленина, 71. В общем, во время рабочей поездки
По его словам все объекты восстанавливаются без участия бюджетных средств, за счет инвесторов и спонсоров. «Мы получим достойный, качественный результат. Стоимость восстановления одного кв. м объекта стоит от 100 до 120 тыс. руб.», — сказал Ирек Ялалов.
«Интересное решение приняли застройщик и муниципалитет по сохранению исторических памятников. В первую очередь, эти дома представляют архитектурную ценность для города. Фасад дома Князевых восстанавливается — уже хорошо», — прокомментировал реконструкцию известный краевед, публицист и журналист Анатолий Чечуха.