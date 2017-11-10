Жизнь коротка и почему симферопольцы проводят ее в пробках

Источник: РИА "Новости"

Корреспондент РИА Новости Крым узнал в администрации города, как планируется бороться с заторами. А в Центре организации дорожного движения Москвы и Нижегородском государственном техническом университете им. Р. Алексеева поделились своим опытом решения этого вопроса.

Два часа в сутки.

В среднем москвичи тратят по 57 часов в год на простаивание в пробках. Эти данные в прошлом году привел производитель GPS-навигаторов TomTom. В Симферополе такую статистику еще не подводили, но житель крымской столицы Виталий уверяет, что автомобилистам приходится тратить минимум час, чтобы добраться до работы и столько же на дорогу домой, особенно, если работа — «на выселках».

«Я живу в центре города, работаю почти на выезде, в районе ГРЭСа. Выезжаешь из двора дома и сразу же попадаешь в пробку на улице Севастопольской. По пути приходится простаивать сразу в нескольких пробка — в центре, возле железнодорожного вокзала и на Евпаторийской трассе. Я пытался продумывать альтернативные маршруты, но толку нет. Час туда, час обратно. Легко подсчитать, что за неделю это 10 часов, за месяц — 40», — рассказал Виталий.

От идеи ездить в общественном транспорте симферополец отказался давно. «Вы уж простите, но в наших “скотовозах” я ездить не имею ни малейшего желания. Лучше стоять в пробке в своей комфортабельной машине, чем обливаться потом в забитой под завязку маршрутке или троллейбусе. Я не откажусь от личного транспорта ни при каких условиях», — заверил он.

Виталий уверен, что причин для пробок в Симферополе более чем достаточно.

«У нас стало больше машин: все, кто мог, купил себе автомобиль, благо в России цены на них низкие. Правда, это привело к тому, что на дороге появилось огромное количество неопытных и хамоватых водителей, которые ездят по каким-то своим правилам. За последние полгода мне уже четыре раза в пробках царапали авто во время совершения какого-то немыслимого маневра. Кроме того, я искренне не понимаю, зачем в городе столько “лежачих полицейских”. Они только замедляют движение, что снова-таки приводит к пробкам. У нас и так дороги “убитые”, по ним сильно не полихачишь: не нужны “лежачие полицейские”, с их функциями вполне справляются ямы», — смеется автомобилист.

Письма из заторов.

В редакцию РИА Новости Крым часто обращаются симферопольцы, часто они жалуются именно на пробки. Так, недавно на почтовый ящик сайта написала Мария Робенко, которая указала на затор в районе выезда из крымской столицы.

«От лица многих автовладельцев хотелось бы обратить внимание на образование ежедневных многочасовых пробок после рабочего времени на Евпаторийском шоссе из-за строительства новой дорожной развязки. В поселке Молодежное перекрыт проезд через железную дорогу. По мнению многих водителей, возобновив в данном районе проезд через железную дорогу, можно избежать столь большого и длительного скопления автомобилей на мосту», — написала она.

На вопрос Марии РИА Новости Крым ответил глава администрации Симферопольского района Сергей Донец: «Мы такие решения не принимаем. Основное решение должно КЖД принимать. Основная проблематика в том, что график движения подвижного состава такой, что около 60% времени железнодорожный переезд будет перекрыт и в итоге пробка будет просто огромная. С нашей стороны есть опасения из-за того, что рядом школа и надо организовать движение так, чтобы детвора не оказалась под колесами автомобилей. Третье: позиция жителей такова, что они тоже против, поскольку повысится интенсивность движения, а люди ходят на рынок, в школу и к админзданиям».

Мэр тоже стоит в пробках.

Заторы доставляют проблемы всем, без исключения. Например, глава администрации Симферополя Игорь Лукашев старается не тратить время на простаивание в них, хотя иногда избежать этого не удается.

«Я город хорошо знаю, стараюсь объезжать пробки. Кроме того, планирую день так, чтобы не ездить в час пик. Но иногда попадаю. Это удручает, но заставляет еще активнее работать над этим вопросом», — признался Лукашев РИА Новости Крым.

По его словам, причин для пробок в Симферополе достаточно. «Основная причина — большое количество машин, появившихся в городе за последние пару лет. Кроме того, многие люди живут в районе, а работают в Симферополе. Они утром въезжают (в город — ред.), вечером выезжают. Также у нас большое количество маленьких автобусов, которые забивают остановки», — пояснил Лукашев, подчеркнув, что крымская столица не рассчитана на такие транспортные потоки.

Кстати, последний вид передвижения по городу градоначальник испробовал на себе. Не понравилось. «Я ездил в общественном транспорте. Впечатления не очень хорошие. Нужны большие комфортабельные автобусы с кондиционерами, а не маленькие «Эталоны», — отметил он.

Лукашев официально «взошел на престол» чуть меньше месяца назад, однако борьбу с заторами уже ведет активно.

«Мы убрали парковку по правой стороне нескольких улиц. Кроме того, убираем въезд на парковку возле Центрального рынка с проспекта Кирова, переносим его на улицы Севастопольскую и Субхи. Также мы уберем транспорт, который стоит на кольце возле Центрального рынка. Это то, что мы можем сделать оперативно. Кроме того, рассматриваем вариант демонтажа “лежачих полицейских” на нескольких улицах, поскольку они задерживают движение. Думаем, оставить там только светофоры», — рассказал Лукашев.

По его словам, с пробками помогают бороться и эвакуаторы, однако не хватает экипажей ГИБДД, который их должны сопровождать.

Есть, правда, методы, от которых (как минимум временно) в Симферополе отказались. Например, ввести полностью одностороннее движение на улице Караимской (в сторону ул. Киевской) и на проспекте Кирова (в направлении Центрального рынка).

«Это спорный вопрос, мы пока не одобрили такой вариант. Предложение поступило от ГИБДД, но я думаю, что мы создадим еще большую пробку. Пока мы от этого отказались», — пояснил глава администрации.

Также, добавил он, пока не рассматривается вопрос организации перехватывающих парковок. «Их есть смысл делать в Москве, где работает метро, налажено движение общественного транспорта. У нас так не выйдет: машину оставил, а дальше чем добираться? Надо сначала наладить движение общественного транспорта. Кроме того, парковки нужно строить и оборудовать», — подчеркнул Лукашев.

В Москве, как в Пекине.

Столица России тоже ежедневно воюет с пробками. Для этого, как рассказали РИА Новости Крым в Центре организации дорожного движения правительства Москвы, применяются новейшие методы.

«Все города мира решают проблему достижения транспортного баланса между спросом на движение и реальной пропускной способностью улично-дорожной сети. Во многих мегаполисах внедрена интеллектуальная транспортная система — Сингапур, Мюнхен, Мадрид, Пекин. Москва не является исключением из правил. Идеология и проектирование ИТС осуществлялись в конце 2010-х, поэтому уровень технологических решений выше, чем большинство уже внедренных в Европе решений, которые проектировались в 1990-е годы. В Москве работает ситуационный центр ЦОДД, который является центральным звеном интеллектуальной транспортной системы города. Эта ИТС одна из самых современных в мире и самая современная в Европе», — сообщили в центре.

В системе работают тысячи единиц различного оборудования.

«К ситуационному центру подключены более 1400 стационарных камер фотовидеофиксации, более 2000 камер телеобзора, а также 171 табло отображения информации, 3300 детекторов транспорта. Система управления дорожным движением объединяет около 1700 светофоров с возможностью централизованного управления. Внедрение транспортных инноваций позволит сократить время, которое тратят жители на передвижения по городу, снизить аварийность на дорогах Москвы, оптимизировать транспортные потоки, улучшить экологическую обстановку в городе. С помощью ИТС уже сейчас удалось разгрузить выделенные магистрали. Скорость реакции на чрезвычайные обстоятельства увеличилась на порядок. Светофоры работают в единой системе, обеспечивая реализацию любой транспортной политики города», — рассказали в ЦОДД.

В центре отметили, что в случае чрезвычайной ситуации работу всех механизмов можно регулировать в ручном режиме.

«В круглосуточном режиме у нас работает дежурная смена, которая постоянно взаимодействует с ГИБДД, МЧС и другими службами. В утренний час пик, например, операторы следят минимум за 30 наиболее загруженными перекрестками. При необходимости вмешиваются в их работу и с помощью ручного управления увеличивают фазы для наиболее загруженных направлений. Если происходит какое-либо чрезвычайное событие, например, крупное ДТП, операторы дежурной смены оповещают водителей с помощью информационных табло», — объяснили в ЦОДД.

Мы вам покажем, как с пробками бороться.

Кандидат технических наук, доцент кафедры «Автомобильный транспорт» Нижегородского государственного технического университета им. Ростислава Алексеева Александр Липенков уверен, что есть три очевидных способа борьбы с заторами.

«Есть несколько путей увеличения пропускной способности улично-дорожных сетей. Например, строительство новых дорог. Это дорогостоящее мероприятие и оно требует вливания больших средств. Такой подход упирается в то, что после увеличения пропускной способности участок заполняют новые автомобили: новая дорога построена, все больше водителей начинают покупать авто и на этом участке через несколько лет опять начинаются пробки. Необходимо с проектными организациями составлять генплан и строить транспортную модель города. Есть программы, позволяющие создавать прогнозные транспортные модели, с помощью которых ищут “узкие места”, и туда впоследствии направлять средства», — рассказал Липенков РИА Новости Крым.

Еще один метод, по его словам, предусматривает оптимизацию транспортных потоков с помощью технологий. «Второй вариант — увеличение пропускной способности существующей улично-дорожной сети. Это оптимизация фаз светофорного регулирования, внедрение умных светофоров и настройка “зеленых волн”. Это применяется к каждому конкретному городу. Также локальные изменения могут принести желаемые результаты — “карманы” для левого поворота и пассажирского транспорта, так далее», — отметил эксперт.

А вот третий способ, констатировал он, требует вмешательства руководства города в работу предприятий. «Это разнесение мест приложения труда. Часто в крупных городах есть деловой центр и туда к 9 утра съезжается полгорода. Здесь можно подключить административный ресурс, планируется рабочий день: какие-то учреждения начинают работать с 8 утра, какие-то — с 10-ти и так далее. Кроме того, есть вариант размещения рабочих мест не в центре, а за его пределами», — разъяснил Липенков.

Полный антирекорд.

Самая большая пробка в мире образовалась 14 августа 2010 года на шоссе Пекин-Тибет, на подъезде к столице Китая. Тогда она только началась. К 23 августа ее длина составила 100 километров, а уже к 26 числу — 260 километров. Это примерно равно расстоянию от Керчи до Бахчисарая. Правительство, понимая, что ситуация достигла критического уровня, направило туда для патрулирования 400 полицейских. Граждане, живущие рядом с трассой, поняв, что на беде автомобилистов можно заработать, стали продавать воду и лапшу быстрого приготовления по сильно завышенным ценам. Движение на дороге восстановилось лишь спустя 12 дней.

Симферополю такие заторы не грозят, во всяком случае в обозримом будущем. Кроме того, как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, уже принят ряд решений по улучшению бедственной ситуации. Так, пересмотрят схему движения общественного транспорта: будут разработаны 45 новых маршрутов, на которые планируют привлечь перевозчиков, имеющих большие автобусы.