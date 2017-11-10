Для россиян введут безвизовый режим со странами Латинской Америки

Источник: AP 2017

«Очень важная задача — формирование зоны безвизовых поездок. Мы имеем в качестве нашей глобальной цели создание между Россией и Латинской Америкой, включая Карибский регион, полной зоны безвизовых поездок», — заявил дипломат. По его словам, очень долгое время региону уделялось недостаточно много внимания «в силу ряда исторических и объективных причин», но теперь ведомство старается это наверстать.

Щетинин отметил, что в ближайшее время путешественники из России смогут летать без виз в Гренаду, Антигуа и Барбуду, Доминику, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсию, а также британскую заморскую территорию Монтсеррат.

В 2018 году соглашение о двусторонней отмене виз планируется заключить с Суринамом. После этого вся Южная Америка станет безвизовой для россиян.