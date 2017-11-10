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13:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Для россиян введут безвизовый режим со странами Латинской Америки

Латинская Америка и страны Карибского бассейна станут безвизовой зоной для россиян. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на слова главы латиноамериканского департамента МИД Александра Щетинина.

Источник: AP 2017

«Очень важная задача — формирование зоны безвизовых поездок. Мы имеем в качестве нашей глобальной цели создание между Россией и Латинской Америкой, включая Карибский регион, полной зоны безвизовых поездок», — заявил дипломат. По его словам, очень долгое время региону уделялось недостаточно много внимания «в силу ряда исторических и объективных причин», но теперь ведомство старается это наверстать.

Щетинин отметил, что в ближайшее время путешественники из России смогут летать без виз в Гренаду, Антигуа и Барбуду, Доминику, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсию, а также британскую заморскую территорию Монтсеррат.

В 2018 году соглашение о двусторонней отмене виз планируется заключить с Суринамом. После этого вся Южная Америка станет безвизовой для россиян.

Из стран Центральной Америки визовый режим для российских граждан действует только с Коста-Рикой, однако переговоры с ней уже близки к завершению, отметил дипломат.

Российский экспорт автомобилей вырастет за счет стран Латинской Америки
Во время загрузки произошла ошибка.
23 октября© Ньюстюб
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