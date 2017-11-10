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14:05 (мск), источник: VN.ru

Трехлетний «Павлик Морозов» сдал мать-кукушку

Маленький мальчик рассказал судебным приставам, что его мать прячется от них в шкафу. Молодая женщина овдовела, отправила «ненужную» дочь на воспитание к тете и напрочь забыла о ее существовании. Тем времени долг за алименты приблизился к 300 тысячам рублей, сообщает УФССП по Новосибирской области.

Жительница Маслянинского района 1991 года рождения после смерти мужа решила заново устраивать свою жизнь. Ставшего помехой ребенка она передала своей тете и с 2014 года перестала проявлять интерес к дочери и перечислять ей алименты.

На данный момент задолженность превысила 280 тысяч рублей. Сама гражданка П. сейчас живет с другим мужчиной и воспитывает трехлетнего мальчика.

От встречи с судебными приставами неплательщица решила уйти, спрятавшись в шкафу. Сожитель женщины сообщил, что его спутницы жизни нет дома, однако маленький сын усердно показывал пальчиком на шкаф, после чего прямо сказал: «Мама в шкафу». После этого алиментщицу доставили в отдел судебный приставов.

Ранее в 2016 году женщина уже привлекалась к административной ответственности за неуплату средств на содержание ребенка. Тогда суд назначил ей наказание в виде 50 часов обязательных работ. Учитывая тот факт, что поведение гражданки П. не изменилось, на этот раз в отношении нее возбудили уголовное дело и приговорили к 8 месяцам исправительных работ условно.

Злостные неплательщики нередко стараются избежать встречи с судебными приставами, прячась от них в различных местах. Задолжавший 400 тысяч рублей собственному ребенку житель Баганского района пытался спрятаться сначала в бане, а потом в сундуке на чердаке, но оба раза его местонахождение выдавали приставам-исполнителям домашние животные — собака и кошка.

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