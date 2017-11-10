Трехлетний «Павлик Морозов» сдал мать-кукушку

Жительница Маслянинского района 1991 года рождения после смерти мужа решила заново устраивать свою жизнь. Ставшего помехой ребенка она передала своей тете и с 2014 года перестала проявлять интерес к дочери и перечислять ей алименты.

На данный момент задолженность превысила 280 тысяч рублей. Сама гражданка П. сейчас живет с другим мужчиной и воспитывает трехлетнего мальчика.

От встречи с судебными приставами неплательщица решила уйти, спрятавшись в шкафу. Сожитель женщины сообщил, что его спутницы жизни нет дома, однако маленький сын усердно показывал пальчиком на шкаф, после чего прямо сказал: «Мама в шкафу». После этого алиментщицу доставили в отдел судебный приставов.

Ранее в 2016 году женщина уже привлекалась к административной ответственности за неуплату средств на содержание ребенка. Тогда суд назначил ей наказание в виде 50 часов обязательных работ. Учитывая тот факт, что поведение гражданки П. не изменилось, на этот раз в отношении нее возбудили уголовное дело и приговорили к 8 месяцам исправительных работ условно.