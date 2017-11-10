Школьники, попавшие в ДТП с экскурсионным автобусом под Ярославлем, в ночь на субботу вернутся в Екатеринбург
Екатеринбург. 10 ноября.
Екатеринбург. 10 ноября.
«21 ребенок в сопровождении трех взрослых наставников возвращается поездом из Москвы в Екатеринбург. Их прибытие в родной город ожидается сегодня ночью, ориентировочно в 3:17 местного времени (1:17 мск)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на вокзале детей встретят представители департамента образования администрации Екатеринбурга и специалисты МЧС.
«По информации сопровождающих, состояние всех следующих домой детей нормальное», — добавляется в
По данным
Кроме того, в настоящее время в больнице Ростова Великого остаются девять человек. Еще семь школьников проходят лечение в медучреждении Ярославля.
Как сообщалось, 8 ноября на 194 км трассы М8 «Холмогоры» автобус с детьми, совершавший тур по «Золотому кольцу России», столкнулся с грузовиком. Все пассажиры — из Екатеринбурга, дети из трех школ. Всего в автобусе находились 44 человека, включая 38 детей. Госпитализировано 16 детей. Водитель автобуса скончался в больнице.