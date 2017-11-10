Школьники, попавшие в ДТП с экскурсионным автобусом под Ярославлем, в ночь на субботу вернутся в Екатеринбург

«21 ребенок в сопровождении трех взрослых наставников возвращается поездом из Москвы в Екатеринбург. Их прибытие в родной город ожидается сегодня ночью, ориентировочно в 3:17 местного времени (1:17 мск)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на вокзале детей встретят представители департамента образования администрации Екатеринбурга и специалисты МЧС.

«По информации сопровождающих, состояние всех следующих домой детей нормальное», — добавляется в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, одного из школьников забрал домой отец, приехавший за ним в Ярославль.

Кроме того, в настоящее время в больнице Ростова Великого остаются девять человек. Еще семь школьников проходят лечение в медучреждении Ярославля.