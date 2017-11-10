Омские заключенные слепили из пластилина штурм Зимнего
И поучаствовали в конкурсе стенгазет про революцию, который провел для них
И поучаствовали в конкурсе стенгазет про революцию, который провел для них
Пятеро осужденных смастерили диораму «Штурм Зимнего дворца». Как информирует УФСИН по Омской области, на это у заключенных ушло три недели работы в свободное время. Из пенопласта и пяти листов ватмана сидельцы смастерили макеты Зимнего дворца и Дворцовой площади. На фигурки большевиков и Александрийский столп понадобилось два килограмма пластилина.
На открытие диорамы в ЛИУ-10 приехал депутат Заксобрания Константин Ткачев — само собой, от фракции КПРФ. Он провел для осужденных лекцию об Октябрьской революции, а затем выступил членом жюри в конкурсе стенгазет. К мероприятию заключенные рисовали газеты на тему 100-летия революции.