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13:54 (мск), источник: ИА Башинформ

10 лучших механизаторов Башкирии наградили автомобилями «Шевроле Нива»

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Победителей республиканского конкурса за достижение наивысших результатов в уборке урожая-2017 наградили автомобилями «Шевроле Нива».

Церемония награждения лучших аграриев республики состоялась в уфимском Конгресс-холле, в рамках празднования Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Ключи комбайнерам — победителям конкурса вручил глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

Конкурс проводится для повышения культуры земледелия, эффективности производства и повышения производительности труда.

В номинации «Лучший комбайнер» лучшим признаны сразу несколько человек. Среди них — Дмитрий Григорьев, механизатор ООО «Умирово» Бакалинского района; Владимир Филонов, механизатор КФХ Даниила Лошака Стерлитамакского района; Альберт Мухаметкулов, механизатор ООО КХ «Урожай» Гафурийского района; глава КФХ Владислав Бикмурзин из Калтасинского района; Ахмет Фаттахов, механизатор агропромышленного предприятия им. Калинина Стерлитамакского района и Ильнар Нигаматьянов, учащийся Дуванского многопрофильного колледжа. Каждый из них получил по автомобилю «Шевроле Нива».

Победителем номинации «Лучший оператор самоходной косилки» в этом году стал Раиль Раянов, механизатор КФХ Рафаэля Юсупова из Нуримановского района.

В номинации «Лучший водитель грузового автомобиля на уборке урожая 2017 года» лучшим признан Михаил Шерышов, водитель ООО ПХ «Артемида» Кармаскалинского района.

В номинации «Лучший оператор свеклоуборочного комбайна» победителем признан Айрат Валиахметов, механизатор ООО «Агро-Альянс» Чишминского района.

Победителем номинации «Лучший механизатор на вспашке зяби» стал Флюз Сафин, механизатор КФХ Фавиля Хабибрахманова.

Как сообщало агентство «Башинформ», организовать конкурс среди аграриев предложил глава Башкортостана Рустэм Хамитов на республиканском семинаре-совещании «День поля-2016».

«Общество должно видеть тех, кто хорошо работает, и делать выводы из этого. Хороший труд должен хорошо поощряться», — отметил тогда Рустэм Хамитов.

В прошлом году победителями в различных номинациях стали 10 человек. Пяти победителям конкурса в номинации «Лучший комбайнер» глава республики вручил ключи от автомобилей «Нива».

Лучший оператор самоходной косилки, водитель грузового автомобиля, свеклоуборочного комбайна, механизатор на вспашке зяби, а также студент БГАУ получили сертификаты на покупку автомобиля «Лада Гранта».

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