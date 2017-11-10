Прокуратура и Смольный спустились в метро с проверкой безопасности

Как сообщили в прокуратуре, инспекция безопасности перевозок при эксплуатации подвижного состава продолжается уже несколько дней. Искать несоответствия помогают представители городского комитета по транспорту и Петербургского государственного университета путей сообщения. В ведомстве добавили, что отдельное внимание уделят поездам на зеленой линии, один из которых утром пятницы сбил график движения на ветке.