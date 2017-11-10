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14:13 (мск), источник: Фонтанка

Прокуратура и Смольный спустились в метро с проверкой безопасности

Сотрудники прокуратуры изучают, насколько безопасно ездить в петербургском метро. Несмотря на то, что проверка уже началась, надзор грозит учесть и сломавшийся на зеленой ветке состав, из-за которого пассажирам в утренний час-пик 10 ноября пришлось толкаться на переполненный платформах.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в прокуратуре, инспекция безопасности перевозок при эксплуатации подвижного состава продолжается уже несколько дней. Искать несоответствия помогают представители городского комитета по транспорту и Петербургского государственного университета путей сообщения. В ведомстве добавили, что отдельное внимание уделят поездам на зеленой линии, один из которых утром пятницы сбил график движения на ветке.

«Это плановая проверка. Проверяют каждую службу в отдельности», — уточнили «Фонтанке», в свою очередь, в пресс-службе метро, отметив, что надзорные органы — частый гость в подземке. Интересуются они составами в соответствии с нормативами: какие поезда метрополитен получает по документам, какие пускают на линии.

«По результатам комплексной проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре.

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