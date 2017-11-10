Прокуратура и Смольный спустились в метро с проверкой безопасности

Как сообщили в прокуратуре, инспекция безопасности перевозок при эксплуатации подвижного состава продолжается уже несколько дней. Искать несоответствия помогают представители городского комитета по транспорту и Петербургского государственного университета путей сообщения. В ведомстве добавили, что отдельное внимание уделят поездам на зеленой линии, один из которых утром пятницы сбил график движения на ветке.
«Это плановая проверка. Проверяют каждую службу в отдельности», — уточнили «Фонтанке», в свою очередь, в пресс-службе метро, отметив, что надзорные органы — частый гость в подземке. Интересуются они составами в соответствии с нормативами: какие поезда метрополитен получает по документам, какие пускают на линии.
«По результатам комплексной проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре.