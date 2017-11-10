ЧМ-2018 существенно изменит транспортную жизнь Ростова
В Ростове существенно обновят парк общественного транспорта. На улицах города будет больше трамваев и троллейбусов, появится даже электробус.
В Ростове существенно обновят парк общественного транспорта. На улицах города будет больше трамваев и троллейбусов, появится даже электробус.
Увидят эти изменения ростовчане ближе к Чемпионату мира по футболу. Но надо будет привыкнуть и к новой схеме движения в дни мундиаля. Ее сейчас разрабатывают городские власти.
Электробус закупили пока только один. На вид это обычный автобус, а на самом деле — современный экологически чистый транспорт. Работает он на электричестве. Гигантская батарейка заряжается всего за 6 минут. Но если электробус всего один, то новых трамваев к концу года в Ростове станет уже 32. На обновление подвижного состава из областного бюджета выделены 3 миллиарда рублей.
Работе транспорта в дни чемпионата власти города уделяют пристальное внимание, целый месяц южная столица будет ездить в особом праздничном режиме.
«Это сопоставимо с глобальным Днем города, представим, что месяц у нас будет День города на Театральной площади», — говорит директор МБУ «Центр-ИТС» Василий Зырянов.
В Ростове пройдет пять матчей, чемпионат длится месяц, а значит на
Координировать транспортные потоки поручено специальному центру. Позаботились и о тех, кто приедет в Ростов на личных авто. Для них организуют так называемые «перехватывающие парковки», где можно будет оставить машину. Одну из них хотят организовать на территории старого аэропорта.