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14:15 (мск), источник: Sputnik.by

Отправка солдат-срочников в войска продлится до 1 декабря

С ноября военные комиссариаты начинают отправку призывников для прохождения службы.

МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Отправка призванных на срочную военную службу граждан в белорусские войска продлится до 1 декабря.

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Осенний призыв 2017 года продолжается в Беларуси: уже в первые месяцы осени большинство призывников прошли медицинские освидетельствования и комиссии. В ноябре во всех районах республики начинается и отправка новобранцев в части.

Согласно указу президента Беларуси Александра Лукашенко № 261 от 27 июля 2017 года, отправка солдат в воинские части должны быть завершена до 1 декабря.

Есть сейчас возможность и получить консультации в военных комиссариатах областей и Минска по вопросам прохождения службы в армии. Адреса и контакты для получения консультаций опубликованы Минобороны.

Обязательному призыву на срочную военную службу подлежат все белорусские мужчины старше 18 лет и моложе 27, не имеющие права на отсрочку или медицинских противопоказаний. Срок службы для молодых людей с высшим образованием составляет год, без высшего — полтора года. Кроме того, предусмотрена возможность прохождения службы в резерве.

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