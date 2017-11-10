Отправка солдат-срочников в войска продлится до 1 декабря

МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Отправка призванных на срочную военную службу граждан в белорусские войска продлится до 1 декабря.

Читайте также Как и почему переодевают белорусских военных

Осенний призыв 2017 года продолжается в Беларуси: уже в первые месяцы осени большинство призывников прошли медицинские освидетельствования и комиссии. В ноябре во всех районах республики начинается и отправка новобранцев в части.

Согласно указу президента Беларуси Александра Лукашенко № 261 от 27 июля 2017 года, отправка солдат в воинские части должны быть завершена до 1 декабря.

Есть сейчас возможность и получить консультации в военных комиссариатах областей и Минска по вопросам прохождения службы в армии. Адреса и контакты для получения консультаций опубликованы Минобороны.