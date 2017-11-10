Расписание пригородного поезда «Нижнеудинск — Тулун» изменится с 10 по 12 ноября

Расписание пригородного поезда № 6406 «Нижнеудинск — Тулун» изменится с 10 по 12 ноября. Поезд будет отправляться со ст. Нижнеудинск в 9.35 (вместо 7.20), прибывать на ст. Тулун в 11.58 (вместо 9.43). Время указано местное. Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ВСЖД.