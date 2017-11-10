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17:18 (мск), источник: Prokazan.ru

В Альметьевске вандалы разгромили обновленный каскад прудов‍

В Альметьевске вандалы разгромили обновленный каскад прудов, об этом сообщается в «Народном контроле».

 — Многострадальную девушку и краской мазали, и ломали… Приведите их в порядок и укрепите. Или уберите совсем. Не этично выглядит, — говорится в обращении.

Сейчас статую девушки люди используют в качестве скамейки.

Заявка находится на рассмотрении.

Напомним, ранее стало известно, что департамент экологии и природопользования исполкома Альметьевска покупает 19 животных для каскада прудов за 390 тысяч рублей. Планируется купить четыре енота, одиннадцать белок, два белых и два черных лебедя. Животные должны быть неагрессивные, от одного года до двух лет и не бояться людей, — говорилось в сообщении.

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