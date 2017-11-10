В Петербурге завершают сезон ночные автобусы

Источник: Комсомольская правда

В ближайшее воскресенье 12 ноября в Петербурге заканчивают свой сезон ночные автобусы. В грядущие выходные автобусы выйдут на ночные маршруты, дублирующие линии метрополитена, в ночь с 10 на 11 и с 11 на 12 ноября.

— В постоянном режиме автобусы курсировали по городу с 30 апреля по выходным и праздничным дням. В текущем сезоне ими воспользовались 42 тысячи человек, — сообщили в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс».

Но автобусы уходят из ночного Петербурга не на совсем, а только временно. И после перерыва ночной транспорт снова будет доступен для петербуржцев и гостей города.