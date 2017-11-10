Крым на 22-м месте в рейтинге движения молодых профессионалов WorldSkills

Источник: РИА "Новости"

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказал заместитель генерального директора союза Дмитрий Глушко.

Он отметил, что чемпионаты WorldSkills проходят раз в два года в различных странах. В них принимают участие молодые квалифицированных рабочие, студенты университетов и колледжей в возрасте до 22 лет. Судьями выступают известные профессионалы, специалисты, мастера производственного обучения и наставники.

Конкурсанты отбираются на региональных профессиональных чемпионатах в 75 странах-членах WorldSkills, в том числе в России. Они демонстрируют свои технические способности, индивидуальные и коллективные качества, решая задачи, максимально приближенные к реальным. Результат выступления команды говорит не только о личных профессиональных качествах участников, но и об уровне профессиональной подготовки и общем уровне качества услуг на их родине.

«Из 85 регионов Республика Крым занимает 22-е место. Я считаю, это очень хороший показатель. Но конкуренция очень высока. Нам есть что сделать, чтобы она поднялась в этом рейтинге» Глушко

По его словам, Крым присоединился к движению WorldSkills в 2015 году. За этот период в Республике провели два региональных чемпионата.

«Мы видим очень хорошую динамику. Во-первых, это рост компетенций (профессий — ред.), по которым проходит региональный чемпионат. В Крыму их стало 10. Всего на национальном финале в России чемпионат проходит по 112 компетенциям. Крыму есть, куда расти, и есть большой набор компетенций, которые на самом деле востребованы для экономики Крыма. Но пока по ним не проходят чемпионаты, мы не знаем, на что способна крымская региональная система именно в этих компетенциях», — подчеркнул замдиректора союза.

Глушко добавил, что на последнем всероссийском национальном финале WorldSkills трое студентов крымских колледжей и училищ завоевали награды.