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17:00 (мск), источник: РИА Крым

Крым на 22-м месте в рейтинге движения молодых профессионалов WorldSkills

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости Крым. Республика Крым занимает 22-е место среди регионов РФ в рейтинге Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) — международного движения по повышению престижа рабочих профессий и развитию навыков мастерства.

Источник: РИА "Новости"

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказал заместитель генерального директора союза Дмитрий Глушко.

Он отметил, что чемпионаты WorldSkills проходят раз в два года в различных странах. В них принимают участие молодые квалифицированных рабочие, студенты университетов и колледжей в возрасте до 22 лет. Судьями выступают известные профессионалы, специалисты, мастера производственного обучения и наставники.

Конкурсанты отбираются на региональных профессиональных чемпионатах в 75 странах-членах WorldSkills, в том числе в России. Они демонстрируют свои технические способности, индивидуальные и коллективные качества, решая задачи, максимально приближенные к реальным. Результат выступления команды говорит не только о личных профессиональных качествах участников, но и об уровне профессиональной подготовки и общем уровне качества услуг на их родине.

«Из 85 регионов Республика Крым занимает 22-е место. Я считаю, это очень хороший показатель. Но конкуренция очень высока. Нам есть что сделать, чтобы она поднялась в этом рейтинге»
Глушко

По его словам, Крым присоединился к движению WorldSkills в 2015 году. За этот период в Республике провели два региональных чемпионата.

«Мы видим очень хорошую динамику. Во-первых, это рост компетенций (профессий — ред.), по которым проходит региональный чемпионат. В Крыму их стало 10. Всего на национальном финале в России чемпионат проходит по 112 компетенциям. Крыму есть, куда расти, и есть большой набор компетенций, которые на самом деле востребованы для экономики Крыма. Но пока по ним не проходят чемпионаты, мы не знаем, на что способна крымская региональная система именно в этих компетенциях», — подчеркнул замдиректора союза.

Глушко добавил, что на последнем всероссийском национальном финале WorldSkills трое студентов крымских колледжей и училищ завоевали награды.

«Двое ребят получили бронзовые медали в компетенциях “управление пассажирским транспортом” и “технологии моды”. Еще один студент из Крыма получил медальон “За профессионализм” в компетенции “поварское дело”. Это очень хороший результат. Но самое главное, что ребята показали очень высокий уровень владения своей компетенцией», — рассказал он.

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