После масштабной стройки моста в Воронежской области река превратилась в болото

Источник: Вести - Воронеж

В селе Бродовое Аннинского района мост через реку Битюг дорожники капитально отремонтировали на пять месяцев раньше установленного срока, отчиталась компания «Черноземуправтодор». Переправу расширили и привели в соответствие с техническими нормами.

Только спустя несколько месяцев выяснилось, что подрядная организация, которая проводила работы, оставила после себя горы мусора. Когда сдавался объект в эксплуатацию, на реке был паводок. Как только он сошёл, оказалось, что русло Битюга буквально усыпано строительной арматурой, кусками бетона и целлофана.

Глава Бродовского поселения Евгений Косолапов не раз просил дорожников навести после себя порядок, но тщетно. По его словам, для проезда автомобилей на время ремонта здесь сооружали временный мост. Для этого русло реки засыпали грунтом и устанавливали сваи. После демонтажа временного сооружения дорожники должны были почистить реку. Но этого не сделали.

По словам главы, в этом месте Битюг разливался особенно широко. Его русло достигало около пятидесяти метров. Сейчас оно сузилось до десяти. Однако руководство «Черноземуправтодора» утверждает, что все меры по снижению негативного воздействия на окружающую среду были предприняты.

Например, возмещён ущерб, причиненный местным биоресурсам — в реку в прошлом году выпустили белого толстолобика. Вряд ли с позицией дорожников согласятся местные жители. Ведь огромная территория под мостом превратилась в болото. А в двухстах метрах от этого места находится сельский пляж, летом туристы здесь ходят в поход на байдарках. Теперь проплыть на лодках без последствий будет сложно, говорит глава Бродовского сельского поселения Евгений Косолапов: