Подрядчики проигнорировали аукцион на ремонт воронежской «Гото Предестинации»

Никто не пожелал поучаствовать в торгах на плановый ремонт корабля-музея «Гото-Предестинация» и стоечного судна «Причал 1». Информация об этом появилась на сайте госзакупок в пятницу, 10 ноября. Аукцион был намечен на 13 ноября, однако на него не подали ни одной заявки.