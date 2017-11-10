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15:08 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Подрядчики проигнорировали аукцион на ремонт воронежской «Гото Предестинации»

Власти региона готовы были профинансировать работы почти на 2 млн рублей.

Источник: РИА "Воронеж"

Никто не пожелал поучаствовать в торгах на плановый ремонт корабля-музея «Гото-Предестинация» и стоечного судна «Причал 1». Информация об этом появилась на сайте госзакупок в пятницу, 10 ноября. Аукцион был намечен на 13 ноября, однако на него не подали ни одной заявки.

Казенное учреждение «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области» объявило о поиске подрядчика 31 октября. Максимальная цена контракта составляла 1,96 млн рублей. Средства должны были направить из бюджета Воронежской области.

От подрядчика требовалось заменить на «Гото Предестинации» обивку из смоленой парусины, пушечный такелаж, крышки орудийных портов и канаты, покрыть борт корабля-музея и служебные помещения защитными средствами. На «Причале 1» должны были покрасить трапы, металлическую палубу, мачты освещения и привальный брус.

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