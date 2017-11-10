Подрядчики проигнорировали аукцион на ремонт воронежской «Гото Предестинации»
Власти региона готовы были профинансировать работы почти на 2 млн рублей.
Власти региона готовы были профинансировать работы почти на 2 млн рублей.
Никто не пожелал поучаствовать в торгах на плановый ремонт
Казенное учреждение «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области» объявило о поиске подрядчика 31 октября. Максимальная цена контракта составляла 1,96 млн рублей. Средства должны были направить из бюджета Воронежской области.
От подрядчика требовалось заменить на «Гото Предестинации» обивку из смоленой парусины, пушечный такелаж, крышки орудийных портов и канаты, покрыть борт