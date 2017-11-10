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18:35 (мск), источник: НТА-Приволжье

Проживающие вблизи стадиона «Нижний Новгород» в дни ЧМ-2018 нижегородцы смогут проехать к своим домам только по пропускам

Как сообщил в ходе заседания комиссии Гордумы по транспорту начальник отдела организации дорожного движения департамента транспорта Виктор Дельфинов, для остальных горожан движение будет ограничено или закрыто.

Источник: Reuters

По его словам, в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу за 6 часов до матчей движение автомобилей в районе стадиона и фан-зоны будет закрыто и откроется лишь спустя 3 часа после завершения матча. Также будет перекрываться движение по Канавинскому мосту, а весь транспорт будет перенаправлен на метромост и Мызинский мост.

В районе стадиона движение будет закрываться на улицах Самаркандской, Стрелке и Совнаркомовской. Также движение будет закрыто в микрорайоне Мещерском.

В районе фан-зоны на пл. Минина движение закроют на части Верхневолжской набережной и на улицах Пискунова, Добролюбова, Широкой, Варварской и Малой Покровской.

Жители районов, где будет ограничено движение, должны будут получить специальные пропуска, после этого им будет разрешен проезд.

Напомним, в Нижнем Новгороде пройдёт шесть матчей ЧМ-2018 по футболу с 18 июня по 6 июля, в том числе и ¼ финала.

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