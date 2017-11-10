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16:39 (мск), источник: m24.ru

Москвичам напомнили о необходимости заранее отменять визит к врачу

Порядка 4,2 миллиона приемов у московских врачей не состоялось в III квартале 2017 года по причине неявки пациентов, доложил на совещании по оперативным вопросам в правительстве Москвы руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Это примерно 29 процентов от общего числа записей.

По словам руководителя ведомства, число неявок сократилось по сравнению с III кварталом 2016 года на 19 процентов. Однако потеря рабочего времени врачей в совокупности составила 840 тысяч часов.

Департамент здравоохранения призвал москвичей заранее отменять прием у враче при появлении непредвиденных обстоятельств. Это даст возможность другим пациентам попасть к нужным специалистам.

Москвичи могут записаться на прием к врачу в поликлинике через Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС). К ней подключены все 660 столичных госучреждений здравоохранения: городские поликлиники — детские и взрослые, женские консультации и стоматологии.

В ЕМИАС зарегистрированы 75 процентов москвичей. Они могут попасть на прием к специалистам, записавшись через инфоматы в учреждениях здравоохранения, по телефону или удаленно, с помощью интернета. Системой ЕМИАС ежедневно пользуются более 200 тысяч москвичей.

С июля 2017 года инфоматы в поликлиниках научились работать с электронными полисами ОМС. Кроме того, они позволяют не только назначить встречу с врачом, но и перенести ее.

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