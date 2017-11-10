Москвичам напомнили о необходимости заранее отменять визит к врачу

Это примерно 29 процентов от общего числа записей.

По словам руководителя ведомства, число неявок сократилось по сравнению с III кварталом 2016 года на 19 процентов. Однако потеря рабочего времени врачей в совокупности составила 840 тысяч часов.

Департамент здравоохранения призвал москвичей заранее отменять прием у враче при появлении непредвиденных обстоятельств. Это даст возможность другим пациентам попасть к нужным специалистам.

Москвичи могут записаться на прием к врачу в поликлинике через Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС). К ней подключены все 660 столичных госучреждений здравоохранения: городские поликлиники — детские и взрослые, женские консультации и стоматологии.

В ЕМИАС зарегистрированы 75 процентов москвичей. Они могут попасть на прием к специалистам, записавшись через инфоматы в учреждениях здравоохранения, по телефону или удаленно, с помощью интернета. Системой ЕМИАС ежедневно пользуются более 200 тысяч москвичей.