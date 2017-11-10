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16:43 (мск), источник: N + 1

МС-21 испытали 12-километровой высотой и посадкой с одним двигателем

К программе летных испытаний скоро присоединится второй МС-21−300.

Перспективный российский пассажирский самолет МС-21−300 в ходе программы испытаний прошел проверку взлетом и посадкой с имитацией отказа одного из двух двигателей. Об этом говорится в отчете корпорации «Иркут». Проведенные испытания позволили оценить характеристики самолета и его управляемость при одном работающем двигателе.

В ходе разработки того или иного самолета он сам и отдельные его узлы и агрегаты проходят множество этапов тщательных проверок и испытаний. Это позволяет разработчикам получить наиболее полные представления обо всех особенностях летательного аппарата и его эксплуатационных характеристиках.

В целом в ходе испытаний новый пассажирский самолет прошел проверки работоспособности бортовых систем, устойчивости и управляемости. Летчики-испытатели проверили лайнер в крейсерской, взлетной и посадочной конфигурациях. На МС-21−300 установили систему тензометрических датчиков, которые позволяют оценить распределение динамических нагрузок на планер во время полета.

В середине октября текущего года самолет выполнил свой первый длительный беспосадочный перелет по маршруту длиной более четырех тысяч километров. Лайнер провел в воздухе шесть часов 12 минут. В начале ноября на испытаниях в Летно-исследовательском институте имени Громова в подмосковном Жуковском МС-21−300 поднялся на высоту 12 тысяч метров.

Испытатели также провели проверку устойчивости и управляемости самолета на высотах от трех до 12 тысяч метров (в обычных условиях пассажирские самолеты выполняют полеты на высоте до 10−11 тысяч метров). Все проведенные проверки признаны успешными; все системы работали в штатном режиме без существенных сбоев.

К настоящему времени уже собран второй летный прототип МС-21−300, который в ближайшее время присоединится к летным испытаниям. Кроме того, в цехе окончательной сборки находится третий летный образец лайнера, а четвертый — находится на этапе производства деталей и сборки отсеков фюзеляжа.

В конце декабря прошлого года подмосковный Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского провел стендовые испытания модели МС-21−300 в режиме реверса тяги турбовентиляторных реактивных двигателей. Проверки проводились для двигателей PW1400G американской компании Pratt & Whitney и были признаны успешными.

Во время испытаний модели МС-21−300 в режиме реверса тяги двигателей использовалась методика моделирования посадки и торможения самолета. Во время такого моделирования изменяется скорость воздушного потока, чтобы имитировать посадку и торможение самолета. В таких испытаниях используются имитаторы реактивных двигателей.

Благодаря испытаниям модели МС-21−300 исследователям удалось определить аэродинамические характеристики самолета при включенном реверсе двигателей и его управляемость в случае отказа двигателя при торможении. Кроме того, исследователи проверили, не затягиваются ли реактивные струи двигателей в воздухозаборник при задействованном реверсе.

МС-21 создается с первой половины 2000-х годов. В зависимости от конфигурации лайнер сможет перевозить от 150 до 210 пассажиров. Дальность его полета составит шесть тысяч километров, а скорость полета — около 870 километров в час. Одна из комплектаций МС-21 получит новые двигатели ПД-14, первые за последние почти 30 лет новые российские силовые установки.

В своем классе лайнер получил самый широкий фюзеляж. Его ширина составляет 4,06 метра. Длина МС-21 составляет 42,2 метра, размах крыла — 35,9 метра, а высота — 11,5 метра. Максимальная взлетная масса лайнера составляет 79,3 тонны при максимальной массе коммерческой нагрузки — 22,6 тонны.

МС-21 является первым в мире узкофюзеляжным пассажирским самолетом с крылом, выполненным из композиционных материалов. Рулежные испытания лайнера МС-21 проводились с середины мая текущего года на аэродроме Иркутского авиационного завода. Первый полет нового российского самолета состоялся в конце мая 2017 года.

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