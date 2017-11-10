Задорнова могут похоронить в Латвии, сообщил источник

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Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Задорнов скончался на 70-м году жизни. В начале октября артист на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщил, что вынужден отменить часть концертов до Нового года из-за болезни, не уточнив подробностей.

«Пока точно не известно, но, скорее всего, он будет похоронен в Латвии рядом с отцом. Простите, больше ничего не могу сказать, я еще не отошел от шока», — сказал РИА Новости друг писателя.

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Задорнов — писатель-сатирик, юморист, актер. Наиболее известная тема его монологов — критика западного, в первую очередь, американского образа жизни и культуры.

Он родился в июле 1948 года в Юрмале. В 1974 году окончил Московский авиационный институт (МАИ), специальность — «инженер-механик», в том же году начал публиковаться. Какое-то время работал в институте инженером. Также был худруком студенческого агиттеатра МАИ «Россия». Затем стал заведующим отделом сатиры и юмора в журнале «Юность».