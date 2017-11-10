Задорнова могут похоронить в Латвии, сообщил источник
РИГА, 10 ноя — РИА Новости.
РИГА, 10 ноя — РИА Новости.
Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Задорнов скончался на 70-м году жизни. В начале октября артист на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщил, что вынужден отменить часть концертов до Нового года
«Пока точно не известно, но, скорее всего, он будет похоронен в Латвии рядом с отцом. Простите, больше ничего не могу сказать, я еще не отошел от шока», — сказал РИА Новости друг писателя.
Задорнов —
Он родился в июле 1948 года в Юрмале. В 1974 году окончил Московский авиационный институт (МАИ), специальность — «инженер-механик», в том же году начал публиковаться.
Дебютировал на телеэкране в 1982 году, но настоящая популярность к нему пришла через два года. Задорнов написал более десяти книг, среди его работ — лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Лауреат премий «Золотой теленок», «Овация».