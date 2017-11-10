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15:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Отдел по расследованию домогательств создадут в Голливуде

Прокуратура Лос-Анджелеса анонсировала создание специального подразделения, которое будет расследовать случаи сексуальных домогательств в Голливуде.

Решение было принято из-за обилия соответствующих обвинений и жалоб, поступивших в правоохранительные органы за последнюю неделю, пишет Los Angeles Times.

В подразделение войдут прокуроры с богатым опытом работы с делами о преступлениях на сексуальной почве. Они будут обеспечивать «единый подход к рассмотрению жалоб и выдвижению обвинений».

Отмечается, что в настоящее время полиция Лос-Анджелеса проводит, в частности, расследования по факту жалоб на приставания и насилие со стороны продюсера Харви Вайнштейна, режиссера Джеймса Тобэка и актера Эда Вествика.

Многие голливудские знаменитости заговорили о домогательствах на фоне секс-скандала вокруг Вайнштейна, которого десятки актрис обвинили в приставаниях и изнасилованиях. В домогательствах обвинили, в частности, Чарли Шина, Кевина Спейси, Стивена Сигала, Луи Си Кея и Дастина Хоффмана.

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