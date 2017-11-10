В Красноярске снесли аварийные здания Скульптурного городка
В прошлом году здесь еще работали скульпторы и ходили экскурсии.
В прошлом году здесь еще работали скульпторы и ходили экскурсии.
В Октябрьском районе Красноярска под снос пошли здания скульптурных мастерских. Об этом рассказал председатель Союза художников Сергей Ануфриев в эфире Красноярской телекомпании.
Несколько кирпичных зданий, в которых работали скульпторы, находились на ул. Высотная, за ледовым дворцом «Рассвет» (ул. Высотная, 2а). Мастерские построили в 1973 году и
Однако в 2003 году за неуплату здесь сначала отключили теплоснабжение, а затем и электричество. В 2014 году члены Красноярского отделения Союза художников попытались привлечь внимание к проблеме, но ничего не добились — прокуратура провела проверку, но никаких нарушений не нашла.
В прошлом году в мастерских еще работали скульпторы, но накануне здания сровняли с землей. Как пояснил журналистам Сергей Ануфриев, у Союза художников появился инвестор, который готов построить на месте старых мастерских современное здание.
«В итоге появятся новые 20 мастерских — светлых, с большими окнами, удобные для художников и их работы. Появится новый выставочный зал, практически в спальном районе», — пояснил Сергей Ануфриев.