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15:32 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске снесли аварийные здания Скульптурного городка

В прошлом году здесь еще работали скульпторы и ходили экскурсии.

В Октябрьском районе Красноярска под снос пошли здания скульптурных мастерских. Об этом рассказал председатель Союза художников Сергей Ануфриев в эфире Красноярской телекомпании.

Несколько кирпичных зданий, в которых работали скульпторы, находились на ул. Высотная, за ледовым дворцом «Рассвет» (ул. Высотная, 2а). Мастерские построили в 1973 году и когда-то ими пользовались Юрий Ишханов, Борис Мусат, Александр Давыдов, Адель Абдрахимов, Владимир Зеленов и многие другие известные красноярские скульпторы.

Однако в 2003 году за неуплату здесь сначала отключили теплоснабжение, а затем и электричество. В 2014 году члены Красноярского отделения Союза художников попытались привлечь внимание к проблеме, но ничего не добились — прокуратура провела проверку, но никаких нарушений не нашла.

В прошлом году в мастерских еще работали скульпторы, но накануне здания сровняли с землей. Как пояснил журналистам Сергей Ануфриев, у Союза художников появился инвестор, который готов построить на месте старых мастерских современное здание.

«В итоге появятся новые 20 мастерских — светлых, с большими окнами, удобные для художников и их работы. Появится новый выставочный зал, практически в спальном районе», — пояснил Сергей Ануфриев.

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