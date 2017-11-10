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15:11 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Андрис Лиепа не согласился с мнением Никиты Михалкова о Ельцин Центре

Народный артист России считает, что каждый имеет право на свою точку зрения.

Солист балета, театральный режиссер и продюсер Андрис Лиепа остался в восхищении от помещения екатеринбургского Ельцин Центра, где открыл фотовыставку «Династия Лиепа». Артист не согласился с мнением своего коллеги по культуре Никитой Михалковым, сообщает в пятницу, 10 ноября, корреспондент «АиФ-Урал».

На открытии фотовыставки Андрис Лиепа отметил, что впервые увидел воочию Ельцин Центр, о котором он слышал только из материалов в прессе и телевизионных репортажей. И окончательно убедился, что это большое культурное событие для России. Также солист балета отметил, что слышал резкие высказывания о Ельцин Центре своего коллеги Никиты Михалкова.

«Конечно, я слышал о нем разные мнения, в том числе знаю, что говорил Никита Михалков. Но, мне кажется, сюда нужно прийти каждому человеку и составить собственное мнение. Хорошо, что сегодня мы живем в такое время, когда чьи-то понятия не становятся стереотипными. Ты можешь прийти в Ельцин Центр, восхититься и сказать: “Мне все равно, что говорит Никита Михалков”. Или, наоборот, прийти и сделать для себя вывод: “Все, что говорил Михалков, я здесь увидел”. Можно судить о центре однозначно или неоднозначно, но то, что мы с Илзе здесь — лишнее подтверждение тому, то наша династия тесно связана с династией Ельциных», — отметил артист.

Действительно, Андрис Лиепа посетил Ельцин Центр не один, а вместе со своей сестрой Илзе. С сегодняшнего дня здесь начала работать фотовыставка «Династия Лиепа», посвященная работам их отца Мариса Лиепы, где представлены 30 фотоснимков Нины Аловерт и балетного художника Валерии Комиссаровой, а также реальные театральны костюмы из разных балетов.

Екатеринбург Андрис и Илзе Лиепа посетили в рамках проекта «Уральские сезоны». Это один из этапов Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная». В рамках «Уральских сезонов» в столице Урала с 11 по 13 ноября пройдет семинар-практикум для руководителей детских творческих коллективов Урала.

Кроме этого, 11 ноября в Детской филармонии будет показан спектакль «Лесная поляна» с участием звезд театра. Кино, балета и лучших детских танцевальных коллективов России. А 13 ноября на сцене Театра оперы и балета состоится гала-концерт солистов столичных театров, которых представят Илзе и Андрис Лиепа.

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