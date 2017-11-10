На Кубани в выходные прогнозируют слабые дожди. А потом придет бабье лето

Источник: ЮГА.ру

По данным Краснодарского гидрометцентра, в субботу осадков не ожидается, на следующий день ночью и утром местами возможен небольшой дождь, в предгорных и горных районах — с мокрым снегом. Температура воздуха ночью опустится до 3−8 °С, при прояснении до -2°, днем 9−14 °С, 12 ноября воздух прогреется до 17 °C. Ветер 3−9 м/с, местами на западе порывы до 13 м/с.

На Черноморском побережье ожидаются дожди. Температура ночью 7−12 °С, днем 13−18 °С. Ветер 6−11 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Краснодаре спрогнозировали дожди и слабый ветер, 2−3 м/с. Температура воздуха — 13−15 °С. В понедельник будет облачно, а столбики термометров поднимутся до 18 °C.

«На выходных сохранятся погодные условия этой недели, осадки станут посильнее. К понедельнику на юге края начнется потепление до 20 °C, в регионе распространится антициклон, станет меньше облаков, за счет чего поднимется температура воздуха, а осадков не будет, — рассказал порталу Юга.ру начальник Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии Андрей Бондарь. — На следующей неделе можно будет выехать в лес или в поле и посмотреть, летит ли паутина. Если летит — значит, это бабье лето».