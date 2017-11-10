В Лисках в реку Дон запустили 15 т малька

В Лисках в районе старого понтонного моста в реку Дон запустили 15 тон малька. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил государственный инспектор Верхнедонского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных и биологических ресурсов Александр Жинкин в пятницу, 10 ноября.

Рыбу привезли из Березовского рыбопитомника, расположенного в Бобровском районе. Ее доставили на специально оборудованном транспорте. С помощью специальных рукавов замкнутого типа в Дон запустили сазана, зеркального карпа, белого амура и толстолобика. По словам Александра Жинкина, процедура зарыбления — это своеобразный биологический инструмент оздоровления Дона, улучшения общей экологической ситуации.