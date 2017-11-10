В Самаре завершены работы по восстановлению фонтана «Красное знамя»
В обновленном фонтане подсвечиваются все 12 струй, высота которых может достигать 12 метров.
В обновленном фонтане подсвечиваются все 12 струй, высота которых может достигать 12 метров.
В Самаре не перекрестке улиц Красноармейской и Чапаевской завершены работы по ремонту фонтана «Красное знамя», а также благоустройству прилегающей территории, сообщает администрация областного центра.
Накануне был проведен тестовый пуск, чтобы в первую очередь проверить работоспособность системы водоснабжения. Испытания прошли успешно.
Напомним, фонтан был открыт в 1977 году. Он был построен для охлаждения технологического оборудования соседнего здания. Но после замены оборудования на более современное надобность в фонтанном техсооружении отпала, и со временем фонтан пришел в негодность — разрушилась чаша, прогнили коммуникации.
Ремонт стартовал 21 августа. Грамотная организация работ позволила подрядчикам завершить ремонт на три недели раньше срока. Были заменены все коммуникации, выполнено устройство новой чаши. В подземном техпомещении установили три насоса. При работе основного высота 12 струй составляет 6−7 метров, при включении резервного может достигать 10−12 метров. Третий насос — на случай необходимости откачки воды, чтобы избежать затопления и не испортить дорогостоящее оборудование.
«Фонтан восстановлен согласно первоначальному проекту. Добавилось лишь световое оборудование, что придает сооружению более современный облик и динамичность. Подсвечиваться будут все струи. Подсветка способна работать как в ручном, так и в автоматическом режиме, когда можно настроить временной интервал, в течение которого цветовые решения могут меняться», — пояснил представитель
Благоустроили и прилегающую территорию. Здесь появилось плиточное покрытие. Привели в порядок основание памятника рядом с фонтаном.
За ходом работ на всех этапах следили не только специалисты, но и общественники.
На этой неделе фонтан будет законсервирован на зимний период. А весной, после дополнительной регулировки струй, он предстанет перед горожанами во всей красе.
Необходимо отметить, что в преддверии ЧМ-2018 благоустройству общественных пространств Самары уделяется повышенное внимание. Так, в этом году на улице Молодогвардейской началось восстановление фонтана в сквере «Шанхай» (завершить работы запланировали в 2018 году), завершен ремонт фонтана в сквере «30 лет Победы».
Кроме того, в начале этой осени ко Дню города подсветкой были украшены еще два фонтана на улице