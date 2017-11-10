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15:34 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре завершены работы по восстановлению фонтана «Красное знамя»

В обновленном фонтане подсвечиваются все 12 струй, высота которых может достигать 12 метров.

В Самаре не перекрестке улиц Красноармейской и Чапаевской завершены работы по ремонту фонтана «Красное знамя», а также благоустройству прилегающей территории, сообщает администрация областного центра.

Накануне был проведен тестовый пуск, чтобы в первую очередь проверить работоспособность системы водоснабжения. Испытания прошли успешно.

Напомним, фонтан был открыт в 1977 году. Он был построен для охлаждения технологического оборудования соседнего здания. Но после замены оборудования на более современное надобность в фонтанном техсооружении отпала, и со временем фонтан пришел в негодность — разрушилась чаша, прогнили коммуникации.

Решение о восстановлении фонтана, который долгие годы был заброшен и никем не обслуживался, было принято городскими властями весной этого года.

Ремонт стартовал 21 августа. Грамотная организация работ позволила подрядчикам завершить ремонт на три недели раньше срока. Были заменены все коммуникации, выполнено устройство новой чаши. В подземном техпомещении установили три насоса. При работе основного высота 12 струй составляет 6−7 метров, при включении резервного может достигать 10−12 метров. Третий насос — на случай необходимости откачки воды, чтобы избежать затопления и не испортить дорогостоящее оборудование.

«Фонтан восстановлен согласно первоначальному проекту. Добавилось лишь световое оборудование, что придает сооружению более современный облик и динамичность. Подсвечиваться будут все струи. Подсветка способна работать как в ручном, так и в автоматическом режиме, когда можно настроить временной интервал, в течение которого цветовые решения могут меняться», — пояснил представитель компании-подрядчика — ООО «Абсолютспецстрой» — Игорь Щербаков.

Благоустроили и прилегающую территорию. Здесь появилось плиточное покрытие. Привели в порядок основание памятника рядом с фонтаном.

За ходом работ на всех этапах следили не только специалисты, но и общественники.

На этой неделе фонтан будет законсервирован на зимний период. А весной, после дополнительной регулировки струй, он предстанет перед горожанами во всей красе.

Необходимо отметить, что в преддверии ЧМ-2018 благоустройству общественных пространств Самары уделяется повышенное внимание. Так, в этом году на улице Молодогвардейской началось восстановление фонтана в сквере «Шанхай» (завершить работы запланировали в 2018 году), завершен ремонт фонтана в сквере «30 лет Победы».

Кроме того, в начале этой осени ко Дню города подсветкой были украшены еще два фонтана на улице Стара-Загора.

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