Строительство аквапарка на проспекте Гагарина планируется завершить к концу 2019 года

Источник: РИА "Новости"

Представитель инвестора при этом проинформировала совет, что строительная готовность здания на данный момент составляет три этажа. Окончание строительства запланирована на четвёртый квартал 2019 года. Кроме того, на вопрос о нехватке парковочных мест на проспекте Гарарина, особенно рядом с Дворцом Спорта, она ответила, что в здании предусмотрен подземный паркинг на 430 машиномест и 500 дополнительных машиномест расположены на прилегающей территории, а также предоставлено право пользования многоуровневым паркингом в рядом находящемся ЖК «Зенит».

По словам представителя компании, статус проекта облегчит общение с контрагентами, в том числе с кредитными организациями, поскольку сейчас идёт стройка исключительно на собственные средства, также организация ввозит крупногабаритное оборудование и статус приоритетного проекта поможет облегчить прохождение таможенных процедур. «И это будет первым шагом для последующего обращения и за финансовой поддержкой. Также мы ввозим огромное уникальное оборудование, очень необходим этот статус для облегчения», — отметила она.

Объём инвестиций в проект составляет почти 4,91 млрд. рублей. Срок окупаемости — 8,5 лет. Отмечается, что ежегодно по окончании реализации проекта сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет области будет составлять порядка 160 млн. рублей.

Социальная эффективность проекта состоит в создании 250 рабочих мест со средней заработной платой 25,9 тыс. рублей. Экономическая значимость проекта заключается в развитии внутреннего и въездного туризма региона, предоставлении круглогодичных услуг жителям города Нижнего Новгорода и области по посещению водных бассейнов и аттракционов.

В итоге, взвесив эти доводы, члены инвестсовета поддержали проект и проголосовали за предоставление ему нефинансовых мер поддержки.