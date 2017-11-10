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15:43 (мск), источник: НТА-Приволжье

Строительство аквапарка на проспекте Гагарина планируется завершить к концу 2019 года

Как сообщил на заседании инвестиционного совета при губернаторе Нижегородской области 10 ноября замминистра министра инвестиций, земельных и имущественных отношений региона Александр Кононов, ООО «Акватория развлечений» обратилось за предоставлением проекту строительства многофункционального комплекса с аквапарком в Нижнем Новгороде статуса приоритетного с оказанием нефинансовых мер государственной поддержки.

Источник: РИА "Новости"

Представитель инвестора при этом проинформировала совет, что строительная готовность здания на данный момент составляет три этажа. Окончание строительства запланирована на четвёртый квартал 2019 года. Кроме того, на вопрос о нехватке парковочных мест на проспекте Гарарина, особенно рядом с Дворцом Спорта, она ответила, что в здании предусмотрен подземный паркинг на 430 машиномест и 500 дополнительных машиномест расположены на прилегающей территории, а также предоставлено право пользования многоуровневым паркингом в рядом находящемся ЖК «Зенит».

По словам представителя компании, статус проекта облегчит общение с контрагентами, в том числе с кредитными организациями, поскольку сейчас идёт стройка исключительно на собственные средства, также организация ввозит крупногабаритное оборудование и статус приоритетного проекта поможет облегчить прохождение таможенных процедур. «И это будет первым шагом для последующего обращения и за финансовой поддержкой. Также мы ввозим огромное уникальное оборудование, очень необходим этот статус для облегчения», — отметила она.

Объём инвестиций в проект составляет почти 4,91 млрд. рублей. Срок окупаемости — 8,5 лет. Отмечается, что ежегодно по окончании реализации проекта сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет области будет составлять порядка 160 млн. рублей.

Социальная эффективность проекта состоит в создании 250 рабочих мест со средней заработной платой 25,9 тыс. рублей. Экономическая значимость проекта заключается в развитии внутреннего и въездного туризма региона, предоставлении круглогодичных услуг жителям города Нижнего Новгорода и области по посещению водных бассейнов и аттракционов.

В итоге, взвесив эти доводы, члены инвестсовета поддержали проект и проголосовали за предоставление ему нефинансовых мер поддержки.

Напомним, завершение строительства аквапарка на проспекте Гагарина планировалось в 2016 году.

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