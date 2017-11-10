Смог ожидается на территории Свердловской области в выходные — синоптики

На сайте регионального Гидрометцентра сообщается, что в регионе ожидаются «метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе».

В связи с этим в регионе объявлено предупреждение об атмосферном загрязнении первой степени опасности. Оно продлится до 20:00 вторника.