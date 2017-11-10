Сочинский полицейский победил в проекте «Поступок-2017»

Напомним, пожар, на котором отличился Новиков, произошел в январе. Услышав крики о помощи, полицейский и его друзья вошли в горящий дом. Они помогли выбраться из здания троим маленьким детям и их матери. После этого полицейский накинул на себя шерстяное одеяло и вернулся в горящий дом, на втором этаже которого нашел мужчину без сознания и вынес его на улицу.