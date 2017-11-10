Сочинский полицейский победил в проекте «Поступок-2017»
Участковый из Сочи Владимир Новиков стал лидером голосования проекта «Поступок-2017». За полицейского, который помог спасти на пожаре пятерых человек, проголосовали более 700 тысяч раз.
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Участковый из Сочи Владимир Новиков стал лидером голосования проекта «Поступок-2017». За полицейского, который помог спасти на пожаре пятерых человек, проголосовали более 700 тысяч раз.
Напомним, пожар, на котором отличился Новиков, произошел в январе. Услышав крики о помощи, полицейский и его друзья вошли в горящий дом. Они помогли выбраться из здания троим маленьким детям и их матери. После этого полицейский накинул на себя шерстяное одеяло и вернулся в горящий дом, на втором этаже которого нашел мужчину без сознания и вынес его на улицу.
Когда пожар был потушен, Новиков ушел и о своем поступке никому не сообщил. Его коллеги узнали об этом от очевидцев.