Пластиковое загрязнение планеты. Есть ли жизнь без пластика?

Источник: AP 2017

Эра пластика

Зачастую современные блага цивилизации создают не только удобства для людей, но и наносят непоправимый урон природе. Только за последние 10 лет в мире было произведено больше пластиковых изделий, чем за предыдущее столетие.

Одноразовая посуда, пакеты, упаковка, бутылки и различные емкости — самые распространенные виды пластикового мусора, который мы «производим» каждый день. Лишь пять процентов от его объема в конечном итоге подвергается переработке и используется повторно в быту и жизни.

Пластик наносит серьезный ущерб окружающей среде, начиная с его производства и заканчивая утилизацией. Заводы, выпускающие пластиковые изделия, выделяют в атмосферу до 400 миллионов тонн углекислого газа в год и примерно 800 видов животных сегодня находятся под угрозой вымирания из-за поедания и отравления пластиком.

Полигон твердых бытовых отходов у деревни Заволенье | Источник: РИА "Новости"

Одноразовые пакеты забивают канализационные системы городов и создают угрозы наводнений, пластмассовый мусор засоряет берега и прибрежные зоны, предназначенные для для отдыха, нанося урон туристический отрасли.

Почва

Известно, что пластик разлагается около двух сотен лет. Попадая в землю, пластмассы распадаются на мелкие частицы и начинают выбрасывать в окружающую среду химические вещества, добавленные в них при производстве. Это может быть хлор, различные химикаты, например токсичные или канцерогенные антивоспламенители.

Мусор на берегу озера Байкал | Источник: РИА "Новости"

Через грунтовые воды микрогранулы пластика и его химикаты просачиваются к ближайшим источникам воды, что нередко приводит к массовой гибели животных.

Океан

По данным экологов ООН, каждый год в океан попадает около 13 миллионов тонн пластиковых отходов.

Попытки остановить катастрофическую тенденцию велись еще с середины XX века. Уже тогда экологи били тревогу о растущем «Большом мусорном пятне», которое в настоящее время по разным оценкам покрывает до одного процента Тихого океана.

По прогнозам британского фонда Эллен Макартур, к 2025 году на каждые три килограмма рыбы в мировом океане будет приходиться по килограмму мусора, а к 2050 году масса отходов будет выше, чем совокупный вес всей рыбы на Земле.

Пластик составляет 80 процентов всего мусора в Мировом океане. Под воздействием солнечных лучей он распадается на мелкие частицы, Микрогранулы пластика накапливают на своей поверхности стойкие токсические вещества.

Неразложившиеся пластиковые пакеты попадают в желудки морских млекопитающих и птиц. Экологи подсчитали, что ежегодно от этого погибают десятки тысяч птиц, китов, тюленей, черепах. Животные умирают от удушья или же неперевариваемый мусор накапливается в их желудках и мешает их работе.

В результате получается, что те же самые отходы, которые мы выбрасываем, возвращаются к нам назад на обеденный стол вместе с едой или водой.

Мусор в воде | Источник: AP 2017

Соль уже не та

Недавние исследования ученых подтверждают, что эти опасения вполне обоснованны. К примеру, профессор Нью-Йоркского университета Шерри Мейсон утверждает, что пластик уже повсюду.

В воздухе, в воде, в морепродуктах, в пиве, которое мы пьем, в соли, которую мы используем. Шерри Мейсон Профессор Нью-Йоркского университета

В своей работе ученый исследовал 12 различных видов соли из продуктовых магазинов разных стран мира. Найденные частицы пластика свидетельствуют о том, что люди постоянно потребляют его в пищу. Расчет показал, что американцы съедают свыше 660 пластиковых частиц в год при средней рекомендуемой норме потребления соли 2,3 грамма в день. Последствия употребления пластика для здоровья человека пока мало изучены, но несомненно, что он оказывает отрицательное влияние, как и на любой живой организм.

Испанские экологи также обнаружили микропластик в двух десятках образцов поваренной соли.

Чаще всего они находили в них полиэтилентерефталат, полимер, применяемый при производстве пластиковых бутылок. Другая международная команда ученых нашла в соли и другие виды пластика, такие как полиэтилен и полипропилен.

Источник: Mira Bozhko / CC0

Источники загрязнения

Как сегодня считают экологи, лидером загрязнения мирового океана является Китай. За ним следуют другие азиатские страны — Индонезия, Филиппины, Таиланд и Вьетнам. Жители морского побережья в этих государствах далеко не всегда заботятся о его чистоте и весь мусор здесь, как правило, попадает в океан.

Общее число ежедневно выбрасываемых пластиковых изделий в США, ЕС, Норвегии и Китае достигает 37 тысяч тонн, в России — не больше 10 тысяч тонн. Существующие технологии утилизации пластика способны лишь частично решить экологическую проблему.

Законодательное регулирование

Выдвигаются предложения о консолидированном международном плане действий по решению проблемы пластикового мусора.

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Эксперты Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) признают, что проблема усугубилась из-за затянувшегося бездействия. Под эгидой ЮНЕП стартовала Всемирная кампания по борьбе с морским мусором.

Показателен пример итальянского города Капаннори с населением в 46700 человек. В 2007 году здесь ввели стратегию нулевых отходов. За десять лет объемы мусора удалось сократить на 40 процентов. При этом на мусорные полигоны попадает лишь 18 процентов отходов.

Стоит отметить, что такая стратегия требует определенных инвестиций и должна предусматривать механизмы финансирования борьбы с мусором. Как вариант, существует принцип «загрязнитель платит». Для отрасли с годовым объемом выручки в 750 миллиардов долларов он может стать вполне эффективным.

Более 40 стран установили законодательные ограничения и запреты на использование пластиковых пакетов на своих территориях.

Женщины с полиэтиленовыми пакетами | Источник: AP 2017

В России подобных законов пока нет. По текущим оценкам экологов и экономистов, российские промышленные предприятия производят примерно 26,5 миллиарда пластиковых пакетов.

Если их все собрать, то можно было бы покрыть территорию, в три раза превышающую площадь Москвы.

В связи с этим Гринпис России запустил кампанию «Пакет?— Спасибо, нет!» Цель кампании — призвать крупнейшие сети супермаркетов отказаться от пластиковых пакетов. Поддержать программу может любой желающий, отправив письмо с обращением в адрес ретейлеров на сайте организации.

Личная культура потребления

Каждый день у нас есть альтернатива: купить минералку в стеклянной бутылке или в пластиковой, взять на пикник бумажную одноразовую посуду или пластиковые тарелки, использовать многоразовые хозяйственные сумки или магазинные пакеты. Забота об экологии или же личное удобство? Выбор определяет уровень самосознания человека.

Безусловно, такая культура в обществе прививается годами. Чем меньше каждый из нас начнет использовать пластик в повседневной жизни, тем быстрее производители сократят объемы его производства.

Не стоит выбирать «одноразовый» пластик исключительно из-за его низкой цены — зачастую многие пластиковые предметы можно заменить многоразовыми изделиями из более экологичных материалов.

Источник: Guus Baggermans / CC0

К примеру, расчеты британских аналитиков показывают, что повторное использование упаковки из пластика позволит экономить до 120 миллиардов долларов каждый год. Уменьшение объемов производства пластика, как мне кажется, может повысить спрос на более экологичные многоразовые товары из другого сырья и сделать их более дешевыми за счет повышения массовости их производства.

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Вполне вероятно, что нам удастся за несколько лет переломить ситуацию и остановить или хотя бы затормозить экологическую катастрофу.

Есть и другие футуристические взгляды на проблемы загрязнения. По мнению некоторых ученых, на нашей планете уже происходят необратимые изменения, нам грозит дефицит питьевой воды, глобальное потепление и прочие вещи, которые сделают Землю непригодной для жизни человека.