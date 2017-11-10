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15:42 (мск), источник: Интерфакс

Илзе Лиепа представит заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 в Париже

Екатеринбург. 10 ноября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Заявку Екатеринбурга на право проведения международной выставки ЭКСПО-2025 в Париже будет представлять лауреат государственной премии РФ и национальной театральной премии «Золотая маска» Илзе Лиепа, сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

«Для меня большая честь, что губернатор пригласил меня быть спикером в Париже, когда будет представляться идея ЭКСПО. Это большая честь, большая ответственность, поэтому я представляю вас, я представляю Урал, Екатеринбург и я преисполнена волнением, ответственностью и надеюсь, что у меня все получится хорошо», — приводятся в сообщении слова И. Лиепа.

Отмечается, что Илзе и Андрис Лиепа прибыли в Екатеринбург связи со стартом проекта «Уральские сезоны». Его реализует благотворительный фонд содействия развитию хореографического и изобразительного искусства, возглавляемый И. Лиепа, и Свердловская государственная детская филармония.

Передача заявки на право проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге в Международное бюро выставок (МБВ) состоялась в конце мая. Конкурентами Екатеринбурга станут Париж, Осака и Баку. Решение будет принято на 164-й сессии Генеральной ассамблеи бюро в ноябре 2018 года по итогам голосования делегатов государств-членов МБВ.

Если Екатеринбург победит, ЭКСПО будет проходить с мая по ноябрь 2025 года. Тема выставки — «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений».

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