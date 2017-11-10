Илзе Лиепа представит заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 в Париже

«Для меня большая честь, что губернатор пригласил меня быть спикером в Париже, когда будет представляться идея ЭКСПО. Это большая честь, большая ответственность, поэтому я представляю вас, я представляю Урал, Екатеринбург и я преисполнена волнением, ответственностью и надеюсь, что у меня все получится хорошо», — приводятся в сообщении слова И. Лиепа.

Отмечается, что Илзе и Андрис Лиепа прибыли в Екатеринбург связи со стартом проекта «Уральские сезоны». Его реализует благотворительный фонд содействия развитию хореографического и изобразительного искусства, возглавляемый И. Лиепа, и Свердловская государственная детская филармония.

Передача заявки на право проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге в Международное бюро выставок (МБВ) состоялась в конце мая. Конкурентами Екатеринбурга станут Париж, Осака и Баку. Решение будет принято на 164-й сессии Генеральной ассамблеи бюро в ноябре 2018 года по итогам голосования делегатов государств-членов МБВ.