К столетию «Черноморской здравницы» в Сочи заложили Аллею журналистов. ВИДЕО

Первый номер «Сочинского пролетария» вышел в свет 12 ноября 1917 года, а название «Черноморская здравница» появилось в августе 1962 года, когда издание получило статус краевого.

«Наш город в то время развивался, и газета стояла во главе этой грандиозной стройки и всего развития города. Она была единственной на те времена. Я помню в мое время подписка была 55 тыс. экземпляров», — рассказала главный редактор газеты «Сочинская черноморская здравница» Ирина Тодоренко.