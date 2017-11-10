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17:29 (мск), источник: Вести Сочи

К столетию «Черноморской здравницы» в Сочи заложили Аллею журналистов. ВИДЕО

В новом сквере в микрорайоне Макаренко заложили Аллею журналистов.

По инициативе сочинского отделения Союза журналистов России мероприятие приурочили к столетию первой ежедневной городской газеты «Черноморская здравница».

Первый номер «Сочинского пролетария» вышел в свет 12 ноября 1917 года, а название «Черноморская здравница» появилось в августе 1962 года, когда издание получило статус краевого.

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«Наш город в то время развивался, и газета стояла во главе этой грандиозной стройки и всего развития города. Она была единственной на те времена. Я помню в мое время подписка была 55 тыс. экземпляров», — рассказала главный редактор газеты «Сочинская черноморская здравница» Ирина Тодоренко.

«Черноморка» продолжает выходить и сегодня. Правда, с появлением многочисленных электронных СМИ тираж печатного издания значительно сократился — до 5 тысяч экземпляров.

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