Речной вокзал в Самаре могут начать строить только после ЧМ-2018

Источник: Reuters

Речь идет о 139,76 млн руб., предусмотренных на «строительство здания речного вокзала», и 140 млн руб. субсидий юрлицам «на проектирование и ремонт причальных сооружений и инфраструктуры на воде».

В качестве причины сокращения этих средств в документах указывается «технологическая невозможность завершения строительно-монтажных работ до начала проведения игр ЧМ-2018».

«В целях недопущения появления новых объектов незавершенного строительства на гостевых маршрутах предлагается приступить к началу строительно-монтажных работ после проведения ЧМ-2018», — отмечается в приложении к проекту поправок в областной бюджет.

Напомним, в ноябре 2016 г. прошел конкурс по выбору подрядной организации для проектирования нового речного вокзала. Победителем стало ООО «Волгатрансстрой-Проект», контракт с которым на 26,73 млн руб. был заключен в декабре прошлого года.

Объекты нового речвокзала проектировались на территории площадью 12 тыс. кв. м. На этой площади планируется построить двухэтажное здание речного вокзала, одноэтажный уличный кассовый павильон.

Площадь объекта составит около 1,5−2 тыс. кв. м с учетом зала ожидания, второго этажа, кафе, зоны продажи путевок и билетов. Зимой половину территории будет занимать выставочный зал площадью 700 кв. м. Пропускная способность нового речвокзала должна составить около 1,5 тыс. человек в час.

Здание планируется построить на набережной недалеко от существующего речвокзала.