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17:30 (мск), источник: РИА Новости

Шакира повредила голосовые связки и отменила концерты в Европе

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Известная колумбийская певица Шакира отменила ряд концертов в Европе из-за поврежденных голосовых связок, сообщила она в своем Instagram.

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Известная колумбийская певица Шакира отменила ряд концертов в Европе из-за поврежденных голосовых связок, сообщила она в своем Instagram.

Изначально Шакира отменила концерт в немецком Кельне 8 ноября. Затем она написала, что надеялась на то, что сможет восстановить голос до запланированного на пятницу концерта в Париже.

«Последние несколько дней я посвятила тому, чтобы вылечить голосовые связки. Я очень надеялась поправиться и спеть в Париже. Тем не менее, к моему огорчению, это оказалось невозможно, и мои доктора посоветовали поберечь голос», — написала певица.

Шакира сообщила, что отменяются ноябрьские концерты в Париже, Антверпене и Амстердаме. «Мы работаем над тем, чтобы утвердить новые даты», — добавила она.

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