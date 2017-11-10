Шакира повредила голосовые связки и отменила концерты в Европе
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Известная колумбийская певица Шакира отменила ряд концертов в Европе
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Известная колумбийская певица Шакира отменила ряд концертов в Европе
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Известная колумбийская певица Шакира отменила ряд концертов в Европе
Изначально Шакира отменила концерт в немецком Кельне 8 ноября. Затем она написала, что надеялась на то, что сможет восстановить голос до запланированного на пятницу концерта в Париже.
«Последние несколько дней я посвятила тому, чтобы вылечить голосовые связки. Я очень надеялась поправиться и спеть в Париже. Тем не менее, к моему огорчению, это оказалось невозможно, и мои доктора посоветовали поберечь голос», — написала певица.
Шакира сообщила, что отменяются ноябрьские концерты в Париже, Антверпене и Амстердаме. «Мы работаем над тем, чтобы утвердить новые даты», — добавила она.