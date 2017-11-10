Синоптики предупреждают об образовании тумана и гололедицы в Татарстане
Туман и гололедица ожидаются в Татарстане в выходные, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Туман и гололедица ожидаются в Татарстане в выходные, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
11 ноября ночью и днем туман, местами снег, в отдельных районах гололедица. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха ночью -2 -7˚, днем -3 +2˚.
12 ноября врменами снег и дождь. Ветер южный умеренный, днем местами порывами до 16 м/с. Температура воздуха ночью 0 -5˚, днем 0 +5˚. На дорогах местами гололедица.