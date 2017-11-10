В селе Ольгинка открыли новую врачебную амбулаторию
В Туапсинском районе Ольгинка 10 ноября начала работу новая врачебная амбулатория.
В Туапсинском районе Ольгинка 10 ноября начала работу новая врачебная амбулатория.
Раньше жители Ольгинки и ближайших сел — более 2,8 тыс. человек посещали старый
После лицензирования в амбулатории будут вести прием
В церемонии открытия учреждения принял участие исполняющий обязанности главы Туапсинского района Анатолий Русин. Осмотрев амбулаторию, он сказал, что новые возможности учреждения позволят значительно улучшить медицинское обслуживание жителей.