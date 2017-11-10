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17:31 (мск), источник: ЮГА.ру

В селе Ольгинка открыли новую врачебную амбулаторию

В Туапсинском районе Ольгинка 10 ноября начала работу новая врачебная амбулатория.

Раньше жители Ольгинки и ближайших сел — более 2,8 тыс. человек посещали старый фельдшерско-акушерский пункт. Амбулатория разместилась в здании бывшего ФАПа, в котором за счет средств из бюджета муниципалитета провели реконструкцию и ремонт — увеличили количество помещений, обновили полы, стены, потолки, заменили окна и двери.

После лицензирования в амбулатории будут вести прием врач-терапевт и врач-педиатр, откроется работающий в две смены дневной стационар на две койки, будут работать процедурный и прививочный кабинеты с новым оборудованием. Жители смогут проходить врачебные осмотры, получать консультации и назначения, а также предписанные процедуры. Кроме того, в лечебнице будут принимать узкие специалисты из больниц района.

В церемонии открытия учреждения принял участие исполняющий обязанности главы Туапсинского района Анатолий Русин. Осмотрев амбулаторию, он сказал, что новые возможности учреждения позволят значительно улучшить медицинское обслуживание жителей.

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