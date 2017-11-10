В селе Ольгинка открыли новую врачебную амбулаторию

Раньше жители Ольгинки и ближайших сел — более 2,8 тыс. человек посещали старый фельдшерско-акушерский пункт. Амбулатория разместилась в здании бывшего ФАПа, в котором за счет средств из бюджета муниципалитета провели реконструкцию и ремонт — увеличили количество помещений, обновили полы, стены, потолки, заменили окна и двери.

После лицензирования в амбулатории будут вести прием врач-терапевт и врач-педиатр, откроется работающий в две смены дневной стационар на две койки, будут работать процедурный и прививочный кабинеты с новым оборудованием. Жители смогут проходить врачебные осмотры, получать консультации и назначения, а также предписанные процедуры. Кроме того, в лечебнице будут принимать узкие специалисты из больниц района.