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16:12 (мск), источник: РИА Новости

Схватка мангуста и кобры попала на видео

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Мангуст и кобра вступили в схватку на поле для гольфа, где проходил матч южноафриканского чемпионата. Видео «битвы» опубликовано на YouTube.

Инцидент запечатлел на камеру профессиональный гольфист Эндрю Колтарт. На кадрах видно, как мелкий хищник пытается схватить змею, уворачиваясь от ее укуса и периодически убегая в кусты. Результат схватки на записи не показан.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дикие животные не в первый раз вмешиваются в ход спортивных состязаний. Так, в июне на Аляске игроки в гольф засняли медведя, выбежавшего на поле.

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