Схватка мангуста и кобры попала на видео

Инцидент запечатлел на камеру профессиональный гольфист Эндрю Колтарт. На кадрах видно, как мелкий хищник пытается схватить змею, уворачиваясь от ее укуса и периодически убегая в кусты. Результат схватки на записи не показан.

Дикие животные не в первый раз вмешиваются в ход спортивных состязаний. Так, в июне на Аляске игроки в гольф засняли медведя, выбежавшего на поле.