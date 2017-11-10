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16:24 (мск), источник: Meduza

В Москве будут проводить регулярные ночные рейды в поисках детей без сопровождающих

В Москве на регулярной основе будут проводиться рейды по выявлению несовершеннолетних, находящихся в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей или законных представителей. Об этом объявил департамент региональной безопасности и противодействия коррупции мэрии Москвы.

В Москве на регулярной основе будут проводиться рейды по выявлению несовершеннолетних, находящихся в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей или законных представителей. Об этом объявил департамент региональной безопасности и противодействия коррупции мэрии Москвы.

С начала 2017 года, по данным департамента, в ходе проверок было выявлено около 9 тысяч случаев нахождения несовершеннолетних в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей. Составлено более 6,3 тысячи протоколов об административных нарушениях как в отношении самих подростков, так и в отношении родителей.

Административный кодекс Москвы предусматривает ответственность за нахождение детей, не достигших определенного возраста, в общественных местах с 23:00 до 06:00 без сопровождения родителей (законных представителей) или «лиц, осуществляющих мероприятия с участием несовершеннолетних». В частности, до 18 лет запрещается находиться без родителей в заведениях общественного питания, развлечений или досуга, «где предусмотрены розничная продажа и распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной продукции». До 16 лет детям одним нельзя находится в ночное время на стройплощадках, территориях, примыкающих к образовательным учреждениям, в парках, на автомагистралях и железнодорожных путях, в помещениях общего пользования (на технических этажах, чердаках, в подвалах) и на крышах жилых домов. За такое нарушение родителям грозит штраф от ста до пятисот рублей.

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