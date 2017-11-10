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16:49 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи из-за празднования дня города ограничат движение транспорта

На время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города, в Сочи введут временное ограничение движения автотранспорта.

С 15 ноября по 20 ноября будет перекрыта часть улицы Парковой и участок дороги по Советской в направлении Навагинской, а с 18:00 16 ноября до 13:00 18 ноября перекроют площадь Зимнего театра.

В первой половине дня 18 ноября будут закрыты для движения Курортный проспект, улицы Поярко, Несебрская, Горького, Поярко, Кооперативная, Москвина и другие. С 9:00 до 16:00 19 ноября в Адлере движение транспорта запретят на участке от пересечения Кирова и Ленина до улицы Павлика Морозова, сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

День города начнут отмечать 10 ноября и завершат 21 ноября, в день Архистратига Михаила, который считается небесным покровителем Сочи. Всего в эти дни планируется провести около 100 мероприятий, в том числе открытие Аллеи Славы «Героев святы имена!» и туристического маршрута «Исторический бульвар», презентацию скульптуры «Дружба народов» и бюста первому сочинскому врачу Аркадию Гордону.

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