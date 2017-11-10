В Сочи из-за празднования дня города ограничат движение транспорта

С 15 ноября по 20 ноября будет перекрыта часть улицы Парковой и участок дороги по Советской в направлении Навагинской, а с 18:00 16 ноября до 13:00 18 ноября перекроют площадь Зимнего театра.

В первой половине дня 18 ноября будут закрыты для движения Курортный проспект, улицы Поярко, Несебрская, Горького, Поярко, Кооперативная, Москвина и другие. С 9:00 до 16:00 19 ноября в Адлере движение транспорта запретят на участке от пересечения Кирова и Ленина до улицы Павлика Морозова, сообщили в пресс-службе мэрии курорта.