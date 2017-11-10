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16:43 (мск), источник: РИАЦ

Двум районам Волгограда на следующей неделе придется жить без воды

Компания «Концессии водоснабжения» будет вести технологические работы. В Советском специалистам предстоит установить узлы учета воды в районе водонасосной станции очистных сооружений поселка Максима Горького и на пересечении улиц Внешняя и Академика Комарова.

Источник: РИАЦ

С 09.00 до 19.00 14 ноября 2017 года жителей ряда адресов Советского района отключат водоснабжение. В зоне временного «обезвоживания»:

— п. Верхняя Ельшанка.

— ул. Тбилисская.

— ул. Хвалынская.

— ул. Алишера Навоя.

— ул. Рутковского.

— ул. Первая.

— ул. Канаевская.

— пер. Брестский.

— ул. Бирюзовая.

— ул. Узорная.

— ул. Богатырская.

— ул. Любимая.

— ул. Лунная.

— ул. Проезжая.

— ул. Ежевичная.

— ул. Бодрая.

— ул. Звонкая.

— ул. Амурская.

— ул. Внешняя.

— пер. Тбилисский.

— пер. Коневского.

— пер. Восьмой.

Подключение этих узлов, а также подключение водовода диаметром 500 мм по пер. Вязниковский от ул. Еременко до перехода через р. Мечетка произведут в рамках реализации инвестиционной программы на 2015−2017 гг. Только жителям Краснооктябрьского района придется терпеть неудобства дольше.

С 07.00 14 ноября 2017 года до 21.00 15 ноября 2017 года временно будет отключено водоснабжение следующих адресов:

— ул. Кибальчича, дд. № 1а — 19.

— ул. Никопольская, дд. № 8 — 22, 17 — 31.

— ул. Суздальская, дд. № 10 — 30, 1 — 13.

— ул. С. Лазо, дд. № 1 — 15.

— пер. Вязниковский, дд. № 2 — 20, 3, 5.

— ул. Новаторская, дд. № 2 — 18, 5 — 15.

— пер. Ю. Смирнова, дд. № 1 — 7.

— ул. Ю. Смирнова, дд. № 1 — 19.

— ул. Ломоносова, дд. № 38 — 50, 49 — 71.

— ул. Типографская, дд. № 35 — 71, 44 — 66.

— ул. Узловая, дд. № 16 — 68.

— ул. Шатурская, дд. № 2 — 48, 17 — 63.

— ул. Водопадная, дд. № 22 — 66, 11 — 53.

— ул. Муромская, дд. № 14а — 40, 23 — 49.

— ул. Саратовская, дд. № 20 — 30.

Для потребителей организуют подвоз воды. Информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте «Концессий водоснабжения» или по телефону круглосуточного Контакт-центра 99−67−96. Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание того, что реконструкция позволит обеспечить работу водопровода на долгие годы вперед.

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