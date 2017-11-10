Двум районам Волгограда на следующей неделе придется жить без воды

С 09.00 до 19.00 14 ноября 2017 года жителей ряда адресов Советского района отключат водоснабжение. В зоне временного «обезвоживания»:
Подключение этих узлов, а также подключение водовода диаметром 500 мм по пер. Вязниковский от ул. Еременко до перехода через р. Мечетка произведут в рамках реализации инвестиционной программы на 2015−2017 гг. Только жителям Краснооктябрьского района придется терпеть неудобства дольше.
С 07.00 14 ноября 2017 года до 21.00 15 ноября 2017 года временно будет отключено водоснабжение следующих адресов:
— ул. Кибальчича, дд. № 1а — 19.
— ул. Никопольская, дд. № 8 — 22, 17 — 31.
— ул. Суздальская, дд. № 10 — 30, 1 — 13.
— ул. С. Лазо, дд. № 1 — 15.
— пер. Вязниковский, дд. № 2 — 20, 3, 5.
— ул. Новаторская, дд. № 2 — 18, 5 — 15.
— пер. Ю. Смирнова, дд. № 1 — 7.
— ул. Ю. Смирнова, дд. № 1 — 19.
— ул. Ломоносова, дд. № 38 — 50, 49 — 71.
— ул. Типографская, дд. № 35 — 71, 44 — 66.
— ул. Узловая, дд. № 16 — 68.
— ул. Шатурская, дд. № 2 — 48, 17 — 63.
— ул. Водопадная, дд. № 22 — 66, 11 — 53.
— ул. Муромская, дд. № 14а — 40, 23 — 49.
— ул. Саратовская, дд. № 20 — 30.
Для потребителей организуют подвоз воды. Информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте «Концессий водоснабжения» или по телефону круглосуточного Контакт-центра 99−67−96. Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание того, что реконструкция позволит обеспечить работу водопровода на долгие годы вперед.