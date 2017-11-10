В Германии официально признали третий пол: что это значит?

Теперь новорожденным, чей биологический пол нельзя определить как однозначно мужской или женский, смогут указывать третий вариант в свидетельстве о рождения.

Предполагается, что третий пол в документах будет обозначен либо как «интер», либо как «другой».

Новые правила будут сформированы уже до конца 2018 года.

<iframe src="https://giphy.com/embed/l0HlVq3nJvhSZiZEs" width="480" height="402" frameBorder="0" class="giphy-embed" allowFullScreen></iframe><p><a href="https://giphy.com/gifs/glasses-female-male-l0HlVq3nJvhSZiZEs">via GIPHY</a></p> Во время загрузки произошла ошибка.

Это решение было принято после обращения в суд интерсекс-человека, которого при рождении определили как женщину. Однако, согласно хромосомному анализу, который предоставил истец, он не является ни женщиной, ни мужчиной.

Судья признал, что отсутствие третьего варианта регистрации пола нарушает закон о запрете на дискриминацию.

Он постановил внести новые законодательные нормы, которые могли бы включать гендерное разнообразие идентичностей. На данный момент в Германии действует закон, принятый в 2013 году, разрешающий гражданам оставлять графу об идентичности открытой.

Кто такие интерсекс-люди?

Термином «интерсекс» (inter — «между», sex — «пол», в пер. с англ.) называют людей, рожденных с половыми признаками, которые не входят в общепринятые понятия систем восприятия мужского и женского тела.

Набор хромосом не ограничивается «женским» XX и «мужским» XY. У людей могут быть генотипы XXY, XXXY, X0, XYY, XXYY и другие, причем ни одна из этих комбинаций не гарантирует, что человек будет иметь «типично женское» или «типично мужское» строение тела.

Внешность человека и его внутреннее строение зависят сразу от множества факторов

Наружный генитальный пол, на признаки которого в первую очередь обращают внимание акушеры, не всегда совпадает с остальными факторами. У человека есть еще гонадный пол (яички, яичники, гонадные тяжи, овотестис или отсутствие всего перечисленного), внутренний генитальный пол (простата или матка), гормональный пол, хромосомный пол, а также пол вторичных половых признаков — к таким относятся распределение волос на теле, тип фигуры, тембр голоса и строение скелета.

Как бы это абсурдно ни звучало, никто не может быть уверен в том, что является мужчиной или женщиной, пока не сдаст специальный анализ на хромосомный пол: только так можно узнать, соответствуют ли гены записи в свидетельстве о рождении.

Человек может родиться с мозаичной генетикой, то есть с женской внешностью, но с мужским анатомическим строением и наоборот. Вариаций может быть очень много, девочка с большим клитором или отсутствующими яичниками, без матки или без влагалища, мальчик с патологично маленьким половым членом, мошонкой, больше напоминающей половые губы, с яичниками и так далее.

Вы наверняка не раз видели интерсекс-людей или общались с ними лично

В справочном материале ООН сказано, что с нетипичными половыми признаками рождаются до 1,7% детей. Эти данные можно считать приблизительными и, скорее всего, заниженными, так как достоверной статистики о количестве людей с интерсекс-вариациями не существует.

Тем не менее, эта цифра соответствует количеству людей, родившихся с рыжими волосами.

Это значит, что вы наверняка не раз видели интерсекс-людей или общались с ними лично.

В бедных странах вроде Уганды практикуют селективные аборты и убийства новорожденных с двойственными половыми признаками.

Однако и в развитых государствах интерсекс-люди не могут чувствовать себя в безопасности: врачи, зачастую не имеющие никаких знаний о вариациях полового развития, рекомендуют родителям новорожденных с нетипичными гениталиями как можно скорее провести «корректирующие» хирургические операции, чтобы их ребенок стал «нормальным», а также назначают младенцам гормональную терапию, небезопасную даже для взрослых.

Итогом таких процедур становится бесплодие, недержание, боли при мочеиспускании, полная утрата сексуальной чувствительности и депрессия.

В России интерсексуальность описывается как синдром, отклонение, патология, мутация, а интерсекс-люди подвергаются калечащим операциям без их согласия.

Людям с «нарушениями формирования пола» присваивают инвалидность, поэтому российские интерсекс-люди также сталкиваются с дискриминацией на работе, отсутствием доступа к социальным услугам.

В настоящий момент на официальном уровне интерсексуалы признаны как отдельная гендерная категория в Австралии, Индии, Новой Зеландии, Непале и США, где в прошлом году выдали первое свидетельство о рождении с отметкой об интерсексуальности.

В 2017 году известная модель бельгийского происхождения Ханна Габи Одиль заявила, что является интерсекс-человеком. Родившаяся с диагнозом «синдром нечувствительности к андрогенам», генетически Ханна является мужчиной, однако, в связи с синдромом, ее тело развивалось по женскому фенотипу. В 10 лет она перенесла операцию по удалению яичек, а в 18 вагинопластику.

Сейчас Ханна Габи выступает против «нормализующих» операций, которым по настоянию врачей подвергаются многие интерсекс-дети.

«Как и многие другие интерсекс-дети, я подверглась необратимым хирургическим операциям, на которые я не давала согласия. Они принесли гораздо больше вреда, чем пользы», — рассказала Одиль. Модель также посоветовала медицинскому сообществу более внимательно относиться к здоровью тех, кто родился с двойственными половыми признаками, и не пытаться привести их к «норме» с помощью хирургических вмешательств.