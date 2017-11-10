В Германии официально признали третий пол: что это значит?
Конституционный суд Германии постановил официально признать
Конституционный суд Германии постановил официально признать
Теперь новорожденным, чей биологический пол нельзя определить как однозначно мужской или женский, смогут указывать третий вариант в свидетельстве о рождения.
Новые правила будут сформированы уже до конца 2018 года.
Это решение было принято после обращения в суд
Он постановил внести новые законодательные нормы, которые могли бы включать гендерное разнообразие идентичностей. На данный момент в Германии действует закон, принятый в 2013 году, разрешающий гражданам оставлять графу об идентичности открытой.
Кто такие
Термином «интерсекс» (inter — «между», sex — «пол», в пер. с англ.) называют людей, рожденных с половыми признаками, которые не входят в общепринятые понятия систем восприятия мужского и женского тела.
Набор хромосом не ограничивается «женским» XX и «мужским» XY. У людей могут быть генотипы XXY, XXXY, X0, XYY, XXYY и другие, причем ни одна из этих комбинаций не гарантирует, что человек будет иметь «типично женское» или «типично мужское» строение тела.
Внешность человека и его внутреннее строение зависят сразу от множества факторов
Наружный генитальный пол, на признаки которого в первую очередь обращают внимание акушеры, не всегда совпадает с остальными факторами. У человека есть еще гонадный пол (яички, яичники, гонадные тяжи, овотестис или отсутствие всего перечисленного), внутренний генитальный пол (простата или матка), гормональный пол, хромосомный пол, а также пол вторичных половых признаков — к таким относятся распределение волос на теле, тип фигуры, тембр голоса и строение скелета.
Человек может родиться с мозаичной генетикой, то есть с женской внешностью, но с мужским анатомическим строением и наоборот. Вариаций может быть очень много, девочка с большим клитором или отсутствующими яичниками, без матки или без влагалища, мальчик с патологично маленьким половым членом, мошонкой, больше напоминающей половые губы, с яичниками и так далее.
Вы наверняка не раз видели
В справочном материале ООН сказано, что с нетипичными половыми признаками рождаются до 1,7% детей. Эти данные можно считать приблизительными и, скорее всего, заниженными, так как достоверной статистики о количестве людей с
Это значит, что вы наверняка не раз видели
В бедных странах вроде Уганды практикуют селективные аборты и убийства новорожденных с двойственными половыми признаками.
Однако и в развитых государствах
Итогом таких процедур становится бесплодие, недержание, боли при мочеиспускании, полная утрата сексуальной чувствительности и депрессия.
Людям с «нарушениями формирования пола» присваивают инвалидность, поэтому российские
В настоящий момент на официальном уровне интерсексуалы признаны как отдельная гендерная категория в Австралии, Индии, Новой Зеландии, Непале и США, где в прошлом году выдали первое свидетельство о рождении с отметкой об интерсексуальности.
В 2017 году известная модель бельгийского происхождения Ханна Габи Одиль заявила, что является
«Как и многие другие
«Это такая же особенность, как цвет глаз или волос, и она не помешает вам стать тем, кем захотите», — добавила модель, обращаясь к